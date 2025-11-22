Basket. Terza vittoria consecutiva per la Valtur

Prima gara interna delle tre consecutive che il calendario offre alla Valtur. La squadra di Bucchi ha vinto contro Cento per 90 a 69. Gara molto bella e equilibrata solo nel primo quarto. Di fronte due squadre comunque molto forti. Questi i quintetti in avvio di gara. La Valtur con Cinciarini, Copeland, Esposito, Vildera e Radonjic. Per Cento in campo Berdini, Conti, Devoe, Davis e Fall. Parte bene la Valtur e prende un buon vantaggio. Gara molta veloce. Anche Cento sembra in gran serata, recupera lo svantaggio e va anche avanti di un punto. Percentuali al tiro molto alte su entrambi e fronti. 15 a 14 per la Valtur a metà tempino. Al primo intervallo Brindisi avanti 27 a 22. In avvio del secondo tempino i padroni di casa danno la prima spallata, portandosi sul +10. Ottimo Copeland. A metà’ gara Brindisi avanti per 55 a 41. Nella seconda parte del match solo Brindisi che chiude con un vantaggio molto largo sul 90 a 69.