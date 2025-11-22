Facebook Instagram
Basket. Terza vittoria consecutiva per la Valtur

Prima gara interna delle tre consecutive che il calendario offre alla Valtur. La squadra di Bucchi ha vinto contro Cento per 90 a 69. Gara molto bella e equilibrata solo nel primo quarto. Di fronte due squadre comunque molto forti. Questi i quintetti in avvio di gara. La Valtur con Cinciarini, Copeland, Esposito, Vildera e Radonjic. Per Cento in campo Berdini, Conti, Devoe, Davis e Fall. Parte bene la Valtur e prende un buon vantaggio. Gara molta veloce. Anche Cento sembra in gran serata, recupera lo svantaggio e va anche avanti di un punto. Percentuali al tiro molto alte su entrambi e fronti. 15 a 14 per la Valtur a metà tempino. Al primo intervallo Brindisi avanti 27 a 22. In avvio del secondo tempino i padroni di casa danno la prima spallata, portandosi sul +10. Ottimo Copeland. A metà’ gara Brindisi avanti per 55 a 41. Nella seconda parte del match solo Brindisi che chiude con un vantaggio molto largo sul 90 a 69.

