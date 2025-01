Basket – Trasferta a Orzinuovi per la Valtur Brindisi. Vildera: “Partita complessa”

PALLA A DUE ALLE ORE 17:00 AL PALABERTOCCHI TRA IL GRUPPO MASCIO ORZINUOVI E LA VALTUR BRINDISI.

La giornata numero venticinque di regular season del campionato di Serie A2 mette difronte due squadre che stanno vivendo un periodo di forma e risultati nettamente differente. Da una parte il Gruppo Mascio Orzinuovi, reduce da una striscia negativa di sette sconfitte consecutive, e la Valtur Brindisi inebriata dal doppio prestigioso successo a distanza di pochi giorni contro le momentanee capolista della classifica Udine e Rimini.

Sarà l’occasione del ritorno in panchina al PalaBertocchi di coach Franco Ciani, esonerato lo scorso 18 dicembre e richiamato alla guida della prima squadra pochi giorni fa.

Nella partita di andata al PalaPentassuglia disputata poco meno di due mesi fa, l’8 dicembre 2024, la squadra biancoazzurra colse un prezioso successo battendo la strenua resistenza di Orzinuovi, capitolata soltanto nel finale di gara con il punteggio di 88-83. Una partita tirata e a strappi, in cui i la Valtur toccò anche il massimo vantaggio di +13 prima di patire il ritorno a un solo punto di distanza, piazzando la zampata vincente nei minuti finali.

Top scorer dell’incontro fu Allen, autore di 25 punti personali. In doppia cifra anche Almeida 17, Calzavara 15, Del Cadia 12 mentre per Orzinuovi un tabellino con Williams 18, Pepe 14, Moretti 12, Johnson 11 punti.

Ex della partita il giovane atleta classe 1992 Matteo Bogliardi ha vestito i colori biancoazzurri in occasione della Next Gen Cup 2019/20, quando in prestito dall’Oxygen Bassano si aggregò alla NBB per affrontare la manifestazione riservata alle formazioni under 18 dei club iscritti al campionato di Legabasket Serie A.

Palla a due in programma domenica 2 febbraio alle ore 17:00 al PalaBertocchi di Orzinuovi.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Giovanni Vildera: “Domenica ci attende una partita complessa contro una squadra imprevedibile che sta attraversando un momento difficile. Le nostre due ultime vittorie soddisfacenti non devono distoglierci dagli obiettivi e dalla mentalità da mantenere giorno dopo giorno. Orzinuovi è una squadra talentuosa a partire dagli americani fino al nucleo italiani, incluso un nuovo innesto di qualità come Bossi. Hanno cambiato tanto ma davanti al pubblico amico vorranno reagire per lottare fino alla fine per raggiungere un posto utile ai fini della post season”.

Il match Orzinuovi-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.