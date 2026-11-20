PALLA A DUE DOMENICA 22 NOVEMBRE ALLE ORE 18:00 AL PALA CARRARA DI PISTOIA. DIRETTA LNP PASS.

Trasferta impegnativa per la Valtur Brindisi in occasione dell’undicesimo turno di regular season Serie A2, sul campo del Pala Carrara di Pistoia. Le due squadre si presentano all’appuntamento con uno score di tre vittorie consecutive a testa: Brindisi ha battuto nell’ordine Forlì, Livorno in trasferta e Cento; Pistoia invece il derby esterno a Montecatini, Caserta e nell’ultimo turno l’Urania Milano fuori casa.

I toscani sono una delle squadre più in forma del campionato, in striscia positiva di sei vittorie nelle ultime sette giornate di Serie A2. Dopo una falsa partenza da tre sconfitte consecutive, la squadra di coach Ciani ha mostrato tutte le proprie qualità ed arriva al match in grande fiducia per l’ultimo mese di ottimi risultati e performance. Seconda miglior difesa del campionato a 69.1 punti subiti di media, concede solamente il 49% agli avversari al tiro da due punti, al secondo posto anche in questa speciale classifica.

Occhi puntati su Caleb Walker, ala americana che l’anno scorso ha vinto il campionato con Scafati, e che sta replicando prestazioni da top scorer: secondo miglior realizzatore della lega a 20.9 punti di media e primo in assoluto per valutazione totale (23.8).

Palla a due domenica 22 novembre alle ore 18:00 alla Lumos Square di Pistoia per il match valevole per l’undicesima giornata di regular season Serie A2 2026/27.

Sarà una partita speciale per il coach della Valtur Brindisi, Nicola Brienza, al ritorno per la prima volta da avversario a Pistoia, città che lo ha visto protagonista ai massimi livelli tra Supercoppa A2, promozione in Serie A e partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia e playoff scudetto da squadra rivelazione dell’anno e migliore allenatore nel 2024.

Queste le sue dichiarazioni: “Proverò a gestire l’aspetto emotivo ma sono stati tre anni indelebili in cui ho costruito rapporti umani tutt’ora presenti e bellissimi ricordi sul campo e con i tifosi. Conosco nel profondo l’ambiente e spero di vedere il palazzetto tutto pieno perché è un clima da vivere a pieno anche da avversario. Per quanto riguarda il campo, sarà una partita molto tosta contro la seconda miglior difesa del campionato, ben allenata, costruita con qualità e raziocinio. Una squadra fisica, intensa che può contare su una coppia USA che non ha bisogno di presentazioni. Vogliamo essere competitivi su ogni campo e cercheremo di guadagnarci la possibilità di riuscire a portare a casa la vittoria”.

Le parole del giocatore della Valtur Brindisi, Riccardo Bolpin: “Una partita tosta in un ambiente caldo che conosco bene. Loro vengono da una serie di vittorie consecutive e stanno facendo bene, allenati da un coach come Franco Ciani molto esperto in questo campionato. Hanno una coppia di americani di livello come Walker-Ajayi con un mix di giocatori esperti e giovani. Sono una squadra ostica, dovremo farci trovare pronti fisicamente ma soprattutto mentalmente“.

Note – Indisponibili: El Ellis per frattura del secondo dito della mano sinistra ed Ethan Esposito, sottoposto a intervento chirurgico artroscopico alla spalla sinistra. Da valutare le condizioni di Gabriele Miani.

Note – Diversi ex della partita, a partire dal Direttore Sportivo Giulio Iozzelli, pistoiese di nascita con un lungo vissuto pluridecennale da dirigente in cui può vantare due promozioni (Legadue e Serie A) e sei stagioni in massima serie con tre partecipazioni playoff oltre all’esperienza dal 1991 al 1999 da team manager prima e DS successivamente; Martino Mastellari, 27 partite in totale a Pistoia dal 2014 al 2016 nel suo esordio in Serie A da diciottenne;

Riccardo Bolpin, a Pistoia nella stagione 2018/19 in massima serie a 16 minuti di media a partita;

Andrea Cinciarini, nel corso della sua lunga carriera ha conquistato la promozione in Serie A2 nella stagione 2006/07; Aristide Mouaha, nella passata stagione in biancoazzurro a 18.7 minuti di media in 41 partite totali tra regular season, Coppa Italia e playoff.

La partita sarà trasmessa domenica 22 novembre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. Differita in onda lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.