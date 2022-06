BASKET – TRE RAGAZZI DEL VIVAIO AURORA DECISIVI PER LA PROMOZIONE DELLA DINAMO

Tre prodotti del florido vivaio Aurora Brindisi hanno compiuto il salto di qualità, divenendo decisivi per la scalata della società Dinamo Brindisi per la promozione in serie C Gold. I talentuosi Vincenzo Pulli e Brizio Rollo e ancor di più il 2003 Andrea Pellecchia, confermano la bontà del lavoro compiuto in palestra in questi anni dagli istruttori e tecnici dell’ Aurora Basket. Pellecchia, in particolare, dopo aver vinto tanti campionati giovanili con Aurora Brindisi, essere stato vice Campione d’Italia con under 16 eccellenza con la formazione di Bassano del Grappa e aver fatto un anno di esperienza nella stagione 2020/2021 in B con CUS Taranto, quest’anno l’ha visto protagonista in campo grazie alle sue doti tecniche di play che certamente farà parlare di se nei prossimi anni anche a livelli superiori. Pulli e Rollo, invece, hanno iniziato col minibasket e via via hanno trovato consacrazione e consapevolezza dei propri mezzi tecnici grazie a chi ha sempre creduto in loro.