Basket – Ultimo turno del girone di andata. Brindisi a Roseto

ULTIMO TURNO DEL GIRONE DI ANDATA, BRINDISI IN VIAGGIO VERSO ROSETO. CAPITAN RADONJIC: “SERVE CONTINUITÀ”

PALLA A DUE DOMENICA 28 DICEMBRE ALLE ORE 18:00 AL PALAMAGGETTI, DIRETTA STREAMING SU LNP PASS.

Ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A2, decisivo per stabilire le partecipanti alla Final Four LNP in programma a metà marzo tra le prime quattro classificate. La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi è alla ricerca di staccare un pass valido per la partecipazione alla manifestazione, in viaggio a Roseto per una vittoria che varrebbe la qualificazione aritmetica.

Le ipotesi di parità in caso di sconfitta sono del tutto variabili a seconda del risultato degli altri campi, prevedendo anche un eventuale avulsa a sette squadre in una vera e propria bagarre nella parte alta della classifica, dove solo la capolista Pesaro è già sicura di entrare nelle prime quattro posizioni al giro di boa.

Palla a due domenica 28 dicembre alle ore 18:00 al Pala Maggetti di Roseto; prevista una folta rappresentanza di tifosi biancoazzurri, la Curva Sud Brindisi Basket ha organizzato un pullman in partenza da Brindisi.

Le parole del capitano Valtur Brindisi, Todor Radonjic: “La vittoria ritrovata in casa contro Pistoia dopo una rimonta importante nell’ultimo quarto deve essere un punto di partenza per questo rush finale del girone di andata. Andremo a giocare in un campo non semplice, nonostante quello che possa indicare la classifica, in un momento in cui Roseto ha trovato fiducia dopo la prima vittoria esterna stagionale. Vorranno riconfermarsi davanti al pubblico di casa e starà a noi farci trovare pronti al clima di battaglia sportiva che ci attende. Vogliamo riconfermarci e dare continuità di risultati anche in trasferta”.

Per Tosho Radonjic si tratta di un derby di famiglia, legato per sempre al luogo in cui ha ottenuto la cittadinanza italiana lo scorso anno prestando Giuramento presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, e giocatore degli Sharks nella stagione 2015/16 di Serie A2. Ex dell’incontro Tommaso Laquintana, trasferitosi a stagione in corso da Ruvo di Puglia, ed ex capitano della Valtur Brindisi, squadra in cui ha militato per due anni; altri ex di giornata Aristide Mouaha e Mabor Dut Biar, compagni di squadra a Roseto nella stagione 2019-20 di Serie A2.

La partita sarà trasmessa domenica 28 dicembre alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.