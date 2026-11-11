Basket. Una super Valtur vince contro la capolista Livorno

Big match questa sera tra la capolista e imbattuta Livorno e la Valtur Brindisi per 78 a 81 la gara valevole per il turno infrasettimanale. Ha vinto meritatamente la squadra brindisina per e si porta a 4 lunghezze dal primo posto.

Partita sempre condotta dalla Valtur che ha saputo difendere forte e a trovare, a turno, i suoi migliori realizzatori, tra Ray, Williams e Mastellari. E più questa volta Brindisi non ha fallito l’ultimo quarto. Livorno ha avuto percentuali basse al tiro perche’ la difesa di Brindisi non ha dato respiro ai padroni di casa. Questi i quintetti iniziali. Per la capolista Livorno in campo in avvio Graves, Tiby, Piccoli, Penna e il pivot Possamai. Gli ex Vildera e Cournooh in panchina. Per la Valtur in campo Cinciarini, Ray, Bolpin, Miani e Williams. Inizio molto veloce con canestri da una parte e dall’altra. 10 a 6 per i toscani a meta’ primo quarto. Ray porta il primo vantaggio ai biancazzurri sul 13 a 12. C’è’ la tripla di Miani e Brindisi va sul +4. Time di coach Diana per Livorno. Per la Valtur entrano Petrovic e Mastellari. Intanto Williams ha trovato la formula giusta per superare il diretto avversario Tiby e segna con continuità. Livorno e’ in confusione mentre la Valtur segna con continuità’. Diana fa entrare quasi tutta la panchina e ha ragione. Al primo intervallo Brindisi avanti per 21 a 19. La squadra di Brienza tira meglio di Livorno con il 62, 5 % di realizzazione. In avvio di secondo quarto Petrovic commette il suo secondo fallo. Ma la Valtur e’ in serata magica e allunga sul +5. Tanti cambi in casa Livorno. E i toscani trovano l’alchimia giusta per pareggiare sul 26 pari. Brindisi prende piu’ rimbalzi ma perde anche piu’ palloni. 32 a 28 per i biancazzurri a metà’ tempino. Ottimo il biancazzurro Williams. Brindisi va sul massimo vantaggio di 35 a 28 con il canestro di Ray piu’ il tiro libero. Ancora Ray con la tripla porta Brindisi sul 38 a a 29. Time out Livorno. Fallo tecnico per il coach livornese è Brindisi raggiunge il massimo vantaggio sul 39 a 29. Livorno torna bene sul campo rispetto agli ospiti. 4 a 1 per i padroni di casa il parziale. Per la Valtur entra Caroti, che non aveva destato un’ottima impressione nel primo quarto, che gioca insieme con Cinciarini. Livorno ha ritrovato la vena realizzativa con un altro parziale di 4 a 0. A metà’ gara Brindisi avanti per 41 a 37. Miglior realizzatore Ray con 14 punti, seguito da Williams con 12. Zero per Petrovic, l’ultimo arrivato in casa Valtur. Parte meglio Livorno che impatta subito sul 41 a 41. Poi tanti canestri da una parte e dall’altra. Ray riporta Brindisi in avanti ma Possamai pareggia subito. Ancora vantaggio Brindisi con Williams. Risponde Tiby che porta Livorno in vantaggio con una tripla. Ancora vantaggio Brindisi con i due punti di Williams. 50 a 49 per gli ospiti a meta’ tempino. Entrano Caroti e Petrovic in casa biancazzurra. La Valtur sul finire del tempino, grazie ad un’ottima difesa e a tanti rimbalzi conquistati, allunga nel punteggio sul +9 con i primi due canestri di Mastellari, di cui una tripla. Williams commette il suo terzo fallo. Va in panchina e al suo posto in campo Del Cadia. All’ultimo intervallo, i biancazzurri avanti per 61 a 51 con un’altra tripla di Mastellari. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Caroti che lascia ben sperare per un ultimo quarto differente dal solito. I fatto Brindisi avanti di 9 punti in pochi minuti. Torna in campo Williams. Ma commette subito il quarto fallo e si riaccomoda in panchina. Livorno trova due canestri consecutivi e si riporta a -5. A metà’ ultimo tempino Valtur avanti per 74 a 65. Time out Livorno. Miani per la Valtur commette il quinto fallo. Esce e al suo posto va in campo Williams, carico di 4 falli. Livorno recupera e va a -4. Time out Brienza. Anche Williams commette il suo quinto fallo e va in panchina. Entra Petrovic. Brindisi va un po’ in crisi. Petrovic, davvero deludente, sbaglia sotto canestro e Livorno segna e va al -2. Parziale 21 a 13 per i toscani. Con 4 tiri liberi la Valtur allunga sul +6. Penna per i toscani mette la tripla del -3. Tozzi porta con un canestro facile facile al -1 Livorno. Cinciarini con la tripla riporta Brindisi sul +4. Ultimi secondi da brivido. Penna con un tiro libero porta Livorno sul -3 a 33 sec dal termine. Palla per Brindisi. Bolpin fallisce la tripla. Tiby dall’altra parte prova la tripla del pareggio ma fallisce e Brindisi vince per 81 a 78 e si porta a 4 lunghezze dalla vetta. Miglior realizzatore Ray con 26. punti. Domenica la Valtur ospiterà’ Cento (ore 18.00).