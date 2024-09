Basket – Valtur, accordo con Edoardo Del Cadia

CONTRATTO DI DUE MESI CON OPZIONE DI PROLUNGAMENTO FINO A FINE STAGIONE A FAVORE DEL CLUB.

BRINDISI, 26 settembre 2024 – Valtur Brindisi comunica di aver sottoscritto accordo valido per due mesi, con opzione di prolungamento fino al termine della stagione a favore del club, con l’atleta italiano Edoardo Del Cadia.

Aggregatosi alla prima squadra a partire dal 15 di settembre, Edoardo si è messo a disposizione dello staff tecnico partecipando anche al torneo di Romans d’Isonzo in canotta Valtur Brindisi nel corso dell’ultimo weekend di precampionato.

Classe 1999, nato a Fabriano, cresce nelle giovanili della Pallacanestro Senigallia prima di partire ad appena sedici anni per l’Inghilterra iscrivendosi al Myerscough College di Preston. Un primo approccio lontano dall’Italia che si rivela fondamentale per dare inizio alla carriera collegiale oltreoceano.

Edoardo si trasferisce negli Stati Uniti completando il percorso universitario all’University of Nevada di Las Vegas, Nicholls State University e University of Detroit Mercy.

Nell’ultima stagione di NCAA registra una media di 9.3 punti, 5.7 rimbalzi e 1.8 assist.

Fatto rientro in Italia per il finale di stagione 2023/24 alla Pallacanestro Cantù, ha svolto in estate la prima parte di precampionato e preparazione fisica con la Pallacanestro Varese, prima di approdare a Brindisi.

Buon lavoro, Edoardo!

EDOARDO DEL CADIA – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Fabriano, 10/03/1999.

Altezza: 202 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Centro.

Carriera: Myerscough College (ENG), University of Nevada di Las Vegas (2020-21, USA-DIV I), Nicholls State University (2022/23, USA-DIV I), University of Detroit Mercy (2023/24, USA-NCAA), Pallacanestro Cantù (2023/24, ITA-Serie A2).