Basket. Valtur ancora ko a Rimini. Ora serve un miracolo al PalaPentassuglia

Gara due dei quarti di finale playoff tra Rimini e Valtur Brindisi. I romagnoli si aggiudicano anche questa gara per 78 a 68 e si portano sul 2 a 0. Ora la serie continua venerdì a Brindisi. Ed e’ l’ultima possibilità’ per restare nei playoff e provare ad arrivare a gara 4. Gara dal doppio volto. Brindisi parte bene nei primi due quarti, ma poi crolla nella seconda parte del match. Decisivo l’ultimo quarto davvero infelice. Brindisi ha mostrato stanchezza, non potendo giocare ad alti livelli come Rimini solo con 7 giocatori per tutta la partita.

E Calzavara non ripete il grande match di domenica scorsa. In avvio in campo per Rimini Anunmba, Simioni, Johnson, Marini, Robinson. Per la Valtur Cakzavara, Brown, Radonjic, Ogden e Vildera. Primo quarto che vede una Valtur Brindisi determinata tanto che approccia bene il match. Va subito in vantaggio e chiude il primo quarto avanti per 21 a 16. Ed e’ sempre Vildera per la squadra di Bucchi il principale finalizzatore. Secondo quarto equilibrato e con tanta confusione da entrambe le parti. Gli ospiti però riescono a mantenere il vantaggio registrato al primo intervallo. Bucchi vuole però sistemare qualcosa, soprattutto ai rimbalzi, ed allora chiama time out. Anche per attaccare meglio la difesa a zona pari attuata dal ten di Dell’Agnello. Torna in campo bene dal time out Brindisi e Ogden realizza la tripla del +9. E’ lui ora il miglior realizzatore con 18 punti. Rimini però non demorde e si riporta a -6, pur non tirando bene dalla distanza. Calzavara piazza una tripla pazzesca e fortunosa, ma che rida’ slancio ai biancazzurri. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 42 a 37. E’ ancora Ogden il giocatore in avvio di terzo quarto su cui Valtur poggia gran parte tutti gli attacchi. Ma Rimini ha sette vite e si riavvicina a -3. E dopo poco la squadra di Dell’Agnello fa il sorpasso. Merito soprattutto di Johnson e Tomassini. All’ultimo intervallo Rimini avanti per 61 a 60. Subito un canestro dei padroni di casa in avvio di ultimo quarto e Rimini prende fiato e punti di vantaggio. 69 a 63 al quarto minuto. E’ il break decisivo. Brindisi si sfalda, non ha lucidità e velocità in attacco. Rimini vola a +14. Negli ultimi minuti Bucchi fa riposare qualche giocatore titolare. Rimini vince per 78 a 67. Miglior realizzatore Ogden con 24 punti. Venerdì si gioca a Brindisi alle 20.30 e la Valtur ha bisogno del calore del grande pubblico biancazzurro.

Gianmarco Rubino