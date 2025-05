Basket – Valtur batte Rimini e continua a sognare…

La Valtur Brindisi doveva vincere al PalaPentassuglia contro Rimini per restare nei playoff e allungare la serie e Brindisi ha vinto per 59 a 57. Gara brutta ma agonisticamente ai massimi livelli. Pubblico straordinario. Ora si torna in campo domenica sempre al PalaPentassuglia per gara 4.

Rimini e’ stata in vantaggio anche di 12 punti ma la Valtur ha avuto la forza di annullare lo svantaggio nel corso del terzo arto grazie ad una grande difesa. PalaPentassuglia stracolmo di colori ed entusiasmo per supportare la Valtur Brindisi nel terzo round playoff contro Rimini. In campo il solito quintetto di partenza per Brindisi, con Calzavara, Brown, Radonjic, Ogden e Vildera. Dall’altra parte l’ex Dell’Agnello schiera Anunmba, Marini, Robinson, Johnson e Simioni. Partenza forsennata dei biancazzurri di coach Bucchi, sorretto da un publico favoloso. 6 a 2 al terzo minuto. Rimini sbaglia alcuni tiri in attacco. La pressione sui due lati del campo e’ tanta e spesso si sbagliano i tiri anche facili per questo. Primo vantaggio degli ospiti con Robinson, autore di due canestri in transizione. 10 a 7 per Rimini a metà tempino. Ogden pareggia i conti con una delle sue triple centrali. Punteggio basso e Rimini chiude al primo intervallo avanti per 16 a 13, dopo un finale con conclusioni errate da entrambe le parti. Non un bel basket in questo frangente di gara. Brindisi con uno sconfortante 4/17 al tiro. Anche in avvio di secondo quarto la Valtur non ha buona mira verso canestro. Brown e Vildera sono sottotono. Sul 22 a 13 per Rimini Bucchi chiama finalmente un minuto di sospensione per riordinare le idee in attacco dei suoi giocatori. Radonjic prova a scuotere i suoi dal torpore con una tripla che accorcia le distanze. La gara continua ad essere poco tecnica e bella ma molto agonistica. Ed e’ ancora Radonjic che con tre tiri liberi riavvicina Brindisi a Rimini sul -3. Ma Rimini ha più frecce nel suo arco e allunga sul +10. Brindisi non trova i giusti tiri. All’intervallo lungo Rimini avanti per 35 a 24 con l’ultima tripla dì Johnson. In avvio di terzo tempino Brindisi stringe le maglie in difesa e costringe Rimini ad una manovra d’attacco confusa, al punto che in due occasioni consecutive non riesce ad andare a canestro entro i regolamentari 24 sec. Brindisi rosicchia così qualche punticino. Festival degli errori ed orrori a cavallo di metà tempino. Le due squadre fanno a gara a chi sbaglia di più in attacco. Partita sempre più brutta tecnicamente. Punteggio inchiodato per un paio di minuti sul 39 a 31. Poi Ogden si ricorda che ha un buon tiro da fuori e piazza la tripla tanto agognata dal pubblico. Rimini nel frattempo ha sbagliato tanto in attacco e la Valtur si riporta a-5. Rimini e’ in confusione totale non sapendo come attaccare la difesa attuata da Bucchi. Brindisi torna in vantaggio sul finire del tempo ma Rimini risponde a tono con la tripla di Marini. All’ultimo intervallo Rimini avanti 43 a 42, col parziale di 18 a 8 a favore di Brindisi. Ultimo quarto denso di emozioni e tensione. Calzavara apre il tempino con un perentorio 9 a 0 e Valtur vola sul 51 a 43. Ora Brindisi ci crede anche se fallisce un paio di azioni consentendo il rientro dei riminesi. 51 a 49 a metà tempino per i brindisini. Gara punto a punto. Brown sbaglia tanto. Radonjic fa l’americano della situazione e rida’ fiato alle speranze di successo. + 4 a due minuti dal termine. Tomassini segna la tripla del -1 per gli ospiti a 1 minuto dal termine. Brindisi fa confusione nell’area pitturata e perde palla. Attacco Rimini a 40 sec dal termine. Canestro di Marini e vantaggio sulla sponda nord dell’Adriatico per 57 a 56. Valtur all’ultimo assalto a 27 sec dalla sirena. Calzavara, migliore in campo, piazza la tripla del 2. Ora e’ Rimini che va all’assalto finale con 8 sec a disposizione. Rimini sbaglia e Brindisi vince per 59 a 57.