Basket. Valtur Brindisi al primo giorno di scuola

Inizio degli allenamenti per la rinnovata Valtur Brindisi, in preparazione al prossimo campionato di serie A2. L’abbraccio con i tifosi al PalaPentassuglia e poi allenamento di natura atletica e muscolare allo stadio Fanuzzi. Molto motivato coach Piero Bucchi, alle prese con una formazione tutta da scoprire ma molto equilibrata con un play americano e un gruppo di italiani ben assortito. Per il momento Da Vico, che ha risolto consensualmente il contratto, non sarà’ sostituito. E Bucchi chiede ai tifosi il giusto sostegno per provare a inserirsi da subito nel gruppo delle tante pretendenti al salto in A1.







