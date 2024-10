Basket. Valtur Brindisi ancora a zero punti

Nel posticipo della terza giornata di serie A2, la Valtur Brindisi ha perso ancora sul campo di Cividale del Friuli per 79 a 70, restando a zero punti in fondo alla classifica. Partita senza grandi Lodi per ì biancazzurri, pur se qualche miglioramento c’è’ stato rispetto all’esordio contro Avellino. Ma tant’ e’. La Valtur si presenta con un organico quasi al completo con i rientri di Calzavara e Radonjic. Assente ancora De Vico.

Partita molto equilibrata con le due squadre più protese a non subire che ad attaccare. Valtur Brindisi bene nel primo quarto e va al primo intervallo avanti 16 a 14. Secondo quarto invece di marca friulana. A metà gara 34 a 30 per i padroni di casa. Vildera per i biancazzurri miglior realizzatore, mentre Allen ha stentato a carburare. In avvio del terzo quarto Cividale dell’ex Redivo ancora più prolifico, anche se la la squadra di Bucchi resta in scia. I biancazzurri si portano a -2 e all’ultimo intervallo il punteggio e’ di parità, 49 a 49. Nell’ultimo quarto la squadra biancazzurra combatte con forza e determinazione. Vantaggio di tre punti per gli ospiti con la tripla di Arletti a metà tempino. Poi Cividale proprio con Redivo rida’ il +6 ai friulani, approfittando di alcune palle perse dai brindisino, di cui una sanguinosa su rimessa dal fondo. Cividale vola a +7 a un minuto e mezzo dal termine. Ad un minuto dal termine errori decisivi al tiro degli ospiti con Allen e Arletti. Alla fine vince Cividale per 79 a 70. Si torna in campo mercoledì sera con l’incontro della Valtur sul campo della blasonata Cantù, recupero della seconda giornata.

UEB GESTECO CIVIDALE- VALTUR BRINDISI: 79-70 (14-16, 34-30, 49-49, 79-70)

UEB GESTECO CIVIDALE: Mastellari 9 (2/3, 1/5, 2 r.), Redivo 12 (2/4, 1/8, 3 r.), Berti (0/1, 3 r.), Dell’agnello 21 (7/7, 0/1, 4 r.), Rota 4 (0/1, 1/2, 3 r.), Marangon (0/1, 0/1, 1 r.), Costabile ne, Calò ne, Marks 18 (5/7, 2/5, 2 r.), Ferrari 5 (0/1, 5 r.), Miani 10 (2/4, 2/2, 2 r.), Piccionne ne. Coach: Pillastrini.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana 10 (4/9, 0/1, 3 r.), Arletti 12 (4/11, 1/5, 5 r.), Del Cadia 4 (2/2, 2 r.), Vildera 13 (6/9, 5 r.), Fantoma (0/1), Ogden 12 (2/5, 2/4, 11 r.), Radonjic (0/2 da tre, 1 r.), Calzavara (0/1, 0/11 r.), Allen 19 (2/6, 4/11, 4 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: De Biase – Perocco – Bonotto.

NOTE – Tiri liberi: Cividale 22/27, Brindisi 9/14. Perc. tiro: Cividale 25/53 (7/24 da tre, ro 6, rd 25), Brindisi 27/68 (7/24 da tre, ro 17, rd 25).