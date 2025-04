Basket – Valtur Brindisi crolla a Forlì

Sconfitta della Valtur Brindisi sul campo del forte Forlì per 78 a 70, nonostante il rientro del pivot Vildera. Tutti sottotono in casa Valtur. Il solo Brown ha cercato di fare qualcosa ma non e’ stato sufficiente. Prima parte del match equilibrata, poi Forlì ha dato prova del suo valore tecnico e ha dominato la seconda metà del match. Ora la squadra di Bucchi rischia di partire nei play in da una posizione svantaggiata rischiando di dover giocare le partite di spareggio per arrivare ai playoff tutte in trasferta. Tutto dipenderà’ dall’ultima giornata prevista per il 27 aprile. Brindisi ospiterà l’Urania Milano, squadra in lotta per accedere direttamente nei playoff. La cronaca. Primo quarto spettacolare e denso di emozioni. Le due squadre non si risparmiano e si alternano nei vantaggi. Ottimo approccio di Brown al match. Primo quarto Forlì avanti per 21 a 19. Anche il secondo quarto vive su un equilibrio perfetto. A metà gara 40 a 36 per gli emiliani. Per i biancazzurri Brown non ripete il bel primo quarto. Nel terzo tempino c’è’ il crollo della Valtur Brindisi. Forlì prende il largo e chiude all’ultimo intervallo sul 63 a 48. Ultimo quarto ancora deficitario nonostante un timido tentativo di riscossa. Vince a Forlì per 78 a 70. Per i biancazzurri un solo giocatore in doppia cifra, Brown con 15 punti. Ciò dimostra la pochezza della squadra brindisina in questa trasferta. Domenica prossima si chiude la fase regolare in casa contro Milano.