Basket – Valtur Brindisi ospita Rimini per prolungare la serie play-off. Bucchi: “Ora il fattore PalaPentassuglia”

GARA TRE DEL QUARTO DI FINALE PLAYOFF SERIE A2. PALLA A DUE VENERDÌ MAGGIO ORE 20:30, ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET O NEI PUNTI VENDITA ABILITATI SUL TERRITORIO.

Le due prime sfide andate in scena al Palasport Flaminio di Rimini sono state aggiudicate dai padroni di casa, presentatisi ai playoff da testa di serie numero uno a confermare il vantaggio del fattore campo. La serie si sposta ora a Brindisi, dove la squadra di coach Piero Bucchi profonderà il massimo sforzo per riuscire a conquistare il successo sfiorato in entrambe le prime due occasioni e sfumato solamente nei finali di gara.

Prevista un’atmosfera e coreografia da brividi al PalaPentassuglia. Il title sponsor della società biancoazzurra, Valtur, omaggerà tutti i presenti di venerdì sera con una t-shirt ‘special edition Playoffs 2025’ di colore blu che sarà posta su ogni seggiolino del palasport. L’invito è quello di indossarla e trasformare il pubblico in una marea blu per trascinare i ragazzi alla prima vittoria nella serie e prolungare la sfida a gara quattro (eventualmente in programma a Brindisi domenica pomeriggio 18 maggio alle ore 18:00).

Ultimi biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport

con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Palla a due in programma venerdì 16 maggio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Abbiamo disputato due buone gare a Rimini purtroppo senza riuscire a portare a casa il risultato. Abbiamo dimostrato di essere dentro la serie, interpretare bene le partite ma ci è mancata continuità per quaranta minuti. Ciò che dovremo avere venerdì sera, finalmente davanti al nostro pubblico che ci accoglierà con grande passione e calore. Vogliamo vincere e prolungare la serie”.

La partita sarà trasmessa venerdì 16 maggio in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita sabato sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.