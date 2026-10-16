Basket – Valtur Brindisi ospita Torino nell’anticipo di sabato sera

PALLA A DUE SABATO 17 OTTOBRE ALLE ORE 20:30, BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €14 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET E AL BOTTEGHINO DEL PALASPORT DOMENICA 90 MINUTI PRIMA DELLA PALLA A DUE

Fiducia, consapevolezza ed entusiasmo: con questo mix di ingredienti la Valtur Brindisi si appresta ad affrontare il quarto impegno di regular season Serie A2, nell’anticipo casalingo del sabato sera, la Reale Mutua Torino.

Tre vittorie nelle prime tre giornate ed una sana dose di ottimismo che si andrà a contrapporre ad altrettanta fiducia acquisita dalla squadra piemontese, all’attivo con due vittorie consecutive dopo il primo stop all’esordio stagionale.

Palla a due in programma sabato 17 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 (Curva Sud non numerata sold out) al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (venerdì 09:30-13:00; 16:45-20:15 e sabato 09:30-13:00; 16:45-18:00), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Queste le parole dell’allenatore della Valtur Brindisi, Nicola Brienza: “Abbiamo grande rispetto per Torino, sappiamo bene che in questo campionati non esistono partite facili e dal risultato scontato. Troveremo una squadra in fiducia che verrà a Brindisi con fiducia e dovremo farci trovare pronti. Importante sarà anche trarre forza ed entusiasmo dal pubblico presente, spero sempre più numeroso e caloroso. Il PalaPentassuglia dovrà essere nel corso di tutta la stagione il nostro fortino e sesto uomo”.

Ex dell’incontro in panchina coach Paolo Moretti, con un passato da allenatore biancoazzurro nella stagione 2007/08 in Serie B1.

La partita sarà trasmessa sabato 17 ottobre in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.