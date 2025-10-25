Basket. Valtur Brindisi perde contro Forlì

Testa coda al PalaPentassuglia. Brindisi e Forlì si affrontano per obiettivi molto differenti. I biancazzurri per il primato, gli emiliani per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Non una partita spettacolare per tre quarti. Poi negli ultimi 10 minuti le squadre mettono in atto maggiore grinta. Ha vinto Forlì per 84 a 79, con grandi proteste dei biancazzurri per l’ultimo fallo tecnico fischiato alla panchina brindisina. Decisione molto contestata, ma Forlì comunque ha vinto perche’ stata molto precisa al tiro dalla distanza.

Questi i quintetti iniziali. Brindisi con Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Per gli emiliani gli ex Gaspardo e Harper, poi Pepe, Del Chiaro, Aradori. Gara equilibrata nei primi minuti con pochi canestri. Copeland cerca di dare il primo vantaggio ai biancazzurri, ma gli ospiti rispondono a tono. Primo quarto avanti Forlì per 19 a 14. Secondo quarto sempre equilibrato con la Valtur leggermente meglio. Ma si segna sempre poco. A meta’ gara 34 a 32 per Forlì. Gli emiliani sono bravi nel difendere a zona. Nel terzo quarto regna ancora l’equilibrio, ma si va a canestro con tanta difficoltà. Forlì difende bene e Brindisi sbaglia tanto in attacco. All’ultimo intervallo 49 a 48 per la Valtur. In avvio di ultimo quarto, che e’ il più spettacolare, la Valtur con Copeland mette sette punti di vantaggio, dando l’idea di poter dare a Brindisi l’ilmpulso definitivo. Forlì pero’ recupera e si riporta a -1. Gara a strappi con tante conclusioni dai tre punti. Brindisi difende meno bene, favorendo il rientro dei forlivesi a -2 a metà tempino. Mouha da’ un po’ di respiro alla Valtur con la tripla del +5. Ma l’ex Harper segna la tripla ancora del -2. Poi ancora un altro ex, Gaspardo, mette a segno il canestro della parità. Radonjic da’ l’ennesimo vantaggio a Brindisi con la tripla tanto cercata. Parità’ a 1 minuto e mezzo dal termine. Brindisi perde palla e Forlì, che ha in campo tanti giocatori precisi dalla distanza, con Harper porta in vantaggio Forlì. Copeland porta tutto in parità’. Ma Masciadri inventa la tripla del +3 per gli ospiti a 40 sec dal termine. Esposito in lunetta segna un tiro libero e porta Brindisi a -2. Poi Pepe, dall’altra parte fa la stessa cosa. Forlì a +3. Negli ultimi secondi, su un tiro libero sbagliato da Copeland per invasione e gli arbitri fischiano fallo tecnico alla panchina biancazzurra per proteste. Forlì va a +4 con i due tiri liberi di Forlì con 23 sec dal termine. Copeland segna una tripla pazzesca del -2. Aradori segna due tiri liberi e Forlì vince per 84 a 79. Brindisi e’ calata mentalmente e ha pagato questa situazione. Forlì ha vinto con i tiri dalla distanza. Miglior realizzatore Copeland con 23 punti. Dall’altra parte Demonte Harper con 20 punti. Si torna in campo martedì. Brindisi va sul campo a Verona, anche essa oggi sconfitta sonoramente. Uno scontro diretto comunque per il vertice.