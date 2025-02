Basket. Valtur Brindisi sconfitta a Verona

La Valtur Brindisi, senza Vildera e De Vico assenti per infortuni, interrompe la striscia positiva di sei vittorie consecutive, che durava da quasi due mesi, perdendo nettamente a Verona per 82 a 63. Primo tempo da dimenticare per i ragazzi di Bucchi. Verona ha avuto più determinazione e più voglia. Netti vantaggi dei Veneti nei due primi periodi: 28 a 13 nel primo quarto e a metà gara 40 a 29. Mattatore il veronese Copeland. Per inbiancazzurri soltanto Ogden e il solito Calzavara tengo in gara Brindisi. Terzo quarto sempre appannaggio dei padroni di casa, anche se la squadra brindisina riesce ad avere un parziale quasi praticamente in parità. All’ultimo Inter Verona avanti per 62 a 49. Nonostante l’ottima prestazione di Laquintana e Ogden, Brindisi non riesce a porre un freno alla manovra veronese. La squadra veneta, con Copeland in grande serata, aumenta il vantaggio durante l’ultimo quarto. Verona dunque vince per 82 a 63. Copeland 21 punti per Verona, Ogden 17 per Brindisi. Domenica prossima la Valtur ospita Cento (ore 17.30).