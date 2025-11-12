Basket. Valtur Brindisi supera Rimini e si avvicina alla vetta

La Valtur Brindisi torna al successo vincendo in casa contro il forte Rimini per 85 a 78. Era uno scontro diretto per le primissime posizioni. Due squadre ben organizzate e competitive. Rientra per la Valtur il forte Miani, assente da un mese per infortunio. Gara molto equilibrata. 17 pari al primo intervallo, 43 a 41 per la squadra di Bucchi a metà’ gara. Partita in questo secondo quarto molto spettacolare e con il punteggio molto alto. Finale di tempino con tanti canestri da 3 punti su entrambi i fronti. In pochissimi secondi si passa dal 34 pari al 43 a 41 in favore di Brindisi. Vildera, Francis e Copeland i migliori per i biancazzurri. Dall’altra parte Simioni e Camara. Parte bene Brindisi nel terzo quarto con il parziale di 7 a 2. Il rientrante Miani va. Segno con una tripla. Ottimo pero’ il rendimento difensivo in questa fase da entrambe le parti. Errori da una parte e dall’altra. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 63 a 57. Tanta tensione nell’ultimo quarto e tanti errori. C’è’ tanta frenesia in campo che annebbia le idee e si segna poco. Vildera toglie le castagne dal fuoco con alcuni canestri importanti. Decisivo anche Cinciarini che recupera tantissimi rimbalzi, oltre a essere il principe degli assist. A metà’ tempino Brindisi raggiunge 7 punti di vantaggio. Poi Copeland e Francis fanno i fenomeni con due triple pazzesche. Vince Brindisi per 85 a 78. Miglior realizzatore Vildera con 24 punti. Poi Copeland con 21 e Francis 20. Si torna in campo domenica . La Valtur va in trasferta contro Torino.