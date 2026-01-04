Basket. Valtur Brindisi superstar, vince contro Verona e resta al primo posto

Scontro al vertice al PalaPentassuglia. Due delle quattro prime in classifica si sono incontrate sui legni del palasport brindisino. Brindisi contro Verona. Una gara che ha fatto registrare il tutto esaurito sui gradini dell’impianto del Masseriola. Confermato anche dall’imminente traffico sulle strade per raggiungere il palazzetto. Ha vinto meritatamente e nettamente la Valtur di Bucchi per 74 a 55. La migliore partita giocata dai biancazzurri.

Questi i quintetti di partenza. Per la Valtur Cinciarini, Vildera, Copeland, Esposito e iRadonjic. Per gli ospiti Baldi Rossi, Bolpin, Zampini, McGee e Serpilli. Gara sin dall’avvio molto combattuta a livello fisico. Primo quarto a strappi con vantaggi importanti per Brindisi e recupero eccellente degli scaligeri. A metà’ tempino, infatti, primo allungo Brindisi sul 9 a 2, con grande approccio difensivo dei biancazzurri. Ma Verona conferma la sua forza e si riporta a -1. Al primo intervallo parità’, 15 pari. Botta e risposta in avvio di secondo quarto. Prima il vantaggio di Brindisi con la tripla del neo entrato Fantoma, poi il vantaggio veronese con due canestri consecutivi. E arriva il momento di Francis che con cinque punti rida’ fiato alla squadra di Bucchi. Le sue triple da metà’ campo di Copeland porta la Valtur a +10, massimo vantaggio. Grandissima difesa dei padroni di casa. Verona e’ in confusione e non trova tiri facili. La Valtur così vola sul +14 con canestri in continuità’. Sul finale si arriva poco. All’intervallo lungo Brindisi avanti 39 a 24. Nel terzo quarto Brindisi allunga ancora nel punteggio portandosi sul 47 a 26, grazie ad una difesa che non da’ fiato agli ospiti. Brindisi trova canestri facili nell’area pitturata. Brindisi non demorde anche perche’ c’è’ da ribaltare la differenza canestri del -14 all’andata. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 60 a 34. Verona fa enorme fatica a trovare la via del canestro in mezzo alle strette marcature imposta da Bucchi alla squadra. 6 a 0 per Verona in avvio di ultimo quarto. Ma risponde Miani e con la tripla rimette il giusto divario tra le due squadre. Gara in ghiaccio per la Valtur gia’ a metà tempino. Il pubblico festeggia ed e’ uno spettacolo autentico. Alla fine la Valtur Brindisi vince per 64 a 55 e differenza canestri con Verona a favore dei biancazzurri. Miglior realizzatore Miani con 14 punti. Nessuno in doppia cifra per Verona. Domenica trasferta della Valtur a Cremona (ore 15.00).