Basket- Valtur e Assi insieme!

Collaborazione tra la New Basket Valtur Brindisi e l’Assi Basket finalizzata allo sviluppo del settore giovanile biancazzurro con la partecipazione al campionato di serie C. La Valtur mette a disposizione i suoi giovani under 19 e l’Assi i suoi over di esperienza. La squadra sarà allenata da Luca Laghezza. I dettagli sono stati resi noti questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si e’ tenuta presso la sede provinciale del CONI, in via Dalmazia. Presenti il GM della Valtur Brindisi Tullio Marino, il presidente dell’Assi Vincenzo Guadalupi e il GM biancorosso Marco Stasi.