Basket – Valtur impegnata a Cremona alla ricerca della continuità in trasferta

Parola d’ordine, continuità, in casa Valtur Brindisi dopo la vittoria importante e netta ottenuta nello scontro diretto al vertice contro Verona, rigenerando grande entusiasmo nel mondo biancoazzurro. La squadra allenata da coach Piero Bucchi sarà impegnata nel secondo turno del girone di ritorno al PalaRadi di Cremona, per affrontare la Ferraroni Juvi nell’anticipo domenicale delle ore 15.00.

Juvi Cremona e Valtur Brindisi sono reduci da due vittorie nell’ultimo turno del campionato di Serie A2, un successo fondamentale dei lombardi sul campo di Forlì per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive. Brindisi d’altro canto non si vuole fermare e procedere nel percorso stagionale che la vede al comando della classifica al pari di Rimini e Pesaro, alla ricerca della continuità fuori dalle mura amiche dopo i due stop negli ultimi tre turni in trasferta.

Palla a due domenica 11 gennaio alle ore 15:00 al PalaRadi di Cremona. Ex di turno, Edoardo Del Cadia, lo scorso anno in biancoazzurro portando il suo contributo personale da 6.5 punti e 4.8 rimbalzi di media in una stagione terminata a gara 5 dei quarti di finale playoff.

Il match di andata si concluse sul punteggio di 85-60, esordio convincente al PalaPentassuglia con quattro uomini in doppia cifra a referto: Radonjic (19 punti), Copeland (11 punti), Vildera (11 punti), Esposito (11 punti).

Le dichiarazioni dell’atleta Gabriele Miani: “Sarà una partita difficile contro una buona squadra reduce da una vittoria esterna e da buone prestazioni nell’ultimo periodo anche se non del tutto confortate dai risultati. Sappiamo che se vogliamo continuare a condurre un campionato di vertice sarà necessario trovare continuità soprattutto fuori casa, e questo per noi deve essere un fattore motivazione molto importante per non staccare la spina ed essere cinici nei momenti chiave. Ogni sfida è competitiva e mostra difficoltà differenti per caratteristiche degli avversari. Il nostro percorso ora deve essere quanto più lineare al fine di raggiungere il nostro obiettivo a fine stagione”.

La partita sarà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 15:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

