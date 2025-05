Basket. Valtur perde a Rimini ma c’è fiducia per la serie playoff

Primo turno dei quarti di finale playoff per la promozione in serie A 1. Ottima partita della Valtur Brindisi che tuttavia perde sul campo di Rimini per 88 a 84. Deficitario e’ stato solo il secondo quarto, dove Rimini ha trovato buonissime percentuali nel tiro da tre punti e Brindisi è’ andato in confusione. Poi Brindisi ha dominato per il resto del match, ma non è’ bastato per vincere, Valtur ha iniziato praticamente nel finale di terzo quarto ad avvicinarsi ai forti avversari. Operazione completata a metà ultimo quarto con il punteggio in parità. Poi il match e’ stato davvero punto a punto ma la squadra di Bucchi si conferma ad alti livelli. Per il team emiliano i giocatori scelti inizialmente da coach Dell’Agnello sono Anunmba, Marini, Robinson, Johnson, Simioni. Per la Valtur Brindisi il quintetto tradizionale con Brown, Vildera, Ogden, Calzavara e Radonjic. Primo canestro e’ di Rimini con la tripla di Marini. Risponde dall’altra parte Ogden per gli ospiti. Radonjic e Vildera danno il primo vantaggio ai biancazzurri. Rimini invece non trova tiri facili. Brindisi allunga a +5. La squadra di Bucchi arriva anche a 8 punti avanti con la tripla di Calzavara. Poi Rimini ritrova la concentrazione e la determinazione e si riporta in vantaggio. Al primo intervallo Brindisi avanti solo per 18 a 17.

Nel secondo quarto le prime fasi sono favorevoli ora all’una e poi all’altra squadra, fino a quando salgono in cattedra per Rimini il fattore rimbalzi e i giocatori Alessandro Grande e Robinson che segnano da tre punti con continuità’ e facilità. Brindisi non segna più, tanti errori di Vildera e Calzavara e poca grinta in difesa. Difende invece molto bene Rimini con una difesa a zona pari 2-3. A metà’ gara Rimini avanti per 50 a 34 (33 a 16 il parziale per Robinson e compagni). Miglior realizzatore grande con 13 punti. C’è’ la tanto attesa reazione della Valtur Brindisi in avvio di terzo quarto con una grande difesa e con un approccio offensivo migliore. Bucchi sicuramente avrà’ strigliato i giocatori nello spogliatoio. Lo svantaggio viene diminuito fino al -11. Rimini reagisce, riprende fiducia, va ancora 14 punti avanti. Ora si gioca punto su punto, ma Brindisi non riesce ad avvicinarsi ai padroni di casa. È poi la differenza la fa l’impossibilità a difendersi forte sul tiratore Grande. All’ultimo intervallo Rimini avanti per 70 a 62 con il parziale favorevole a Brindisi per 28 a 20 che dimezza il gap da Rimini a metà’ gara. Ultima tripla di Calzavara che da’ maggiore fiducia in vista dell’ultimo quarto. 5 a 0 per Brindisi in avvio del tempino. E’ il parziale che consegna il trend della partita a vantaggio dei biancazzurri. Calzavara, Radonjic e Brown sono i migliori per Brindisi in questi minuti e pian piano annullano tutto il vantaggio di Rimini. 79 pari a quattro minuti dal termine con giubilo dei tanti tifosi Brindisi i presenti nel palazzetto riminese. La squadra di Dell’Agnello appare stordito da questa reazione veemente degli ospiti e stentano a riprendersi. La gara ora e’ equilibrata e carica di tensione. Rimini allunga sul +4 ma Brown dimezza lo svantaggio a due minuti dal termine. Del Cadia riporta la parità sull’84 pari, grazie all’assist di Brown. A 46 sec dal termine Rimini mette a segno due tiri liberi. Brown fallisce un tiro da tre punti. Rimbalzo di Calzavara che pero’ perde il pallone. Rimini ha quindi vita facile negli ultimi secondi e vince per 88 a 84.

Migliori realizzatori Robinson e Brown con 23 punti. Si torna in campo martedì sera sempre a Rimini. Venerdì terzo turno al PalaPentassuglia, con l’auspicio che la serie possa allungarsi ancora. E se Brindisi gioca come nella seconda parte di oggi c’è’ la convinzione che si possa espugnare il parquet emiliano.

Gianmarco Rubino