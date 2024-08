Basket – Valtur perde con Scafati ma mostra segnali di crescita

SFIDA TERMINATA SUL PUNTEGGIO DI 86-93 AL PALADISFIDA DI BARLETTA. ATTERRATO IN QUESTE ORE A BRINDISI L’ATLETA AMERICANO BRYON ALLEN A COMPLETARE IL ROSTER DI COACH PIERO BUCCHI.

Dopo il positivo allenamento congiunto disputato in settimana con Nardò, la Valtur Brindisi ha affrontato questo pomeriggio la Givova Scafati al PalaDisfida di Barletta in una buona cornice di pubblico per tutti gli appassionati e amanti della pallacanestro pugliese.

La squadra di coach Piero Bucchi ha affrontato il test priva del centro Kevin Ndzie, precauzionalmente fermo ai box, e l’americano Bryon Allen atterrato in queste ore a Brindisi a completare il roster biancoazzurro.

Quintetto iniziale formato da Laquintana, Arletti, De Vico, Ogden e Vildera al confronto dello starting five Givova del tutto made in USA tra Mason, Gray, Stewart, Pinkins e Tolbert. Si presenta molto bene la Valtur Brindisi con un primo quarto di buona fattura sui due lati del campo e capitan Tommy Laquintana, a pochi chilometri da casa, sugli scudi in cabina di regia (17-21 il primo quarto). Si accende la sfida sul parquet di gioco e la terna arbitrale è costretta a chiamare diversi falli intenzionali, segno evidente del cambio di ritmo impresso dalle squadre. Ne approfitta Scafati capitalizzando i numerosi giri in lunetta fino a toccare il +10 (17 i punti dai tiri liberi nel secondo parziale) fino a toccare il +10; Brindisi risponde con grande presenza e dimezza il distacco sfruttando la stazza di Vildera e l’impatto di De Vico (40-45). Rientra in campo ancor più compatta e grintosa la Valtur che riesce a recuperare il gap di svantaggio utilizzando tutti gli uomini a propria disposizione e mette la freccia a fine terzo quarto sul 64-62 sfruttando la buona vena realizzativa di Fantoma. L’asse play-pivot Calzavara-Ogden si trova a proprio agio ad apertura dell’ultimo quarto dando vita a un botta e risposta emozionante contro Stewart-Pinkins. Punteggio in bilico fino all’ultimo minuto dell’incontro in cui Ogden realizza 5 punti consecutivi (85-85 al 39’). Il canestro decisivo lo realizza l’ex Zanelli con la tripla a spezzare l’equilibrio finale.

Prossimo impegno di precampionato nel weekend del 6-7 settembre a Udine per il ‘Memorial Pajetta’. Esordio venerdì alle ore 18.15 contro Orzinuovi, secondo match in programma tra Udine e Verona.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-GIVOVA SCAFATI: 86-93 (17-21, 40-45, 64-64, 86-93)

VALTUR BRINDISI: Arnaldo 4, Buttiglione, Laquintana 15, Arletti 7, Vildera 12, Fantoma 11, Ogden 14, De Vico 16, Radonjic, Calzavara 7. Coach: Bucchi.