Basket. Valtur sconfitta a Bologna

Partita mai messa in discussione, la Fortitudo Bologna ha vinto meritata contro la Valtur Brindisi per 77 a 66. Certo, il vantaggio dei felsinei non e’ mai stato molto ampio, ma la squadra di Bucchi ha faticato tanto a stare in scia. Solo Esposito ha provato a star dietro alla padroni di casa. Alla fine e’ lui il miglior realizzatore con 19 punti. Copeland, invece, e’ stato un po’ frenato nelle sue azioni per aver commesso subito due falli, a pochi istanti dall’avvio del match. E’ il primo quarto che da’ quel vantaggio che Bologna ha poi saputo gestire. 23 a 16 il primo parziale. Il secondo quarto parte con la Fortitudo sempre on fire, con un parziale che indirizza il match in una unica direzione. 56 a 46 per Bologna a metà’ gara. Poi nel terzo quarto e’ Sorokas che ammazza il match, infliggendo ai pugliesi un parziale personale importante con 8 punti consecutivi. Più partita a strappi fino al 57 a 49 per gli emiliani all’ultimo intervallo. Brindisi si porta a -5 a meta’ ultimo tempino ma non riesce nello sforzo conclusivo. Falli tecnico a Francis che stoppa la rimonta degli ospiti. Moore per I bolognesi, mette fine al match con canestri importanti. Finake 77 a 66. Quarto ko in questo campionato per la Valtur di Bucchi. Si torna in campo mercoledì, in casa, contro Rimini (ore 20.30).