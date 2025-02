Basket – Valtur superlativa. Battuta anche Orzinuovi!

Basket L. Valtur superlativa. Battuta anche Orzinuovi

Ora Brindisi può davvero pensare si playoff. La squadra di Bucchi e’ in una forma straordinaria e vince ancora fuori casa sul campo dell’Orzinuovi per 80 a 75.

Questo il quintetto di partenza di Brindisi con Laquintana, Arletti, Del Cadia, Vildera e Brown. Parte bene la Valtur nella prima parte del primo tempino. Poi pero’ Orzinuovi trova canestri facili e si porta avanti per 14 a 9. Nel primo quarto i soli Vildera e Del Cadia sembrano in buona serata. Al primo intervallo, i bresciani in vantaggio per 23 a 19. Nel secondo quarto e’ ancora Orzinuovi a mantenere in avvio un buon vantaggio, +9 al quarto minuto. La gara ora e’ ad elastico tra il +9 e il +6 per i lombardi. Time out per Bucchi. Al rientro in campo Brindisi piazza un parziale di 13 a 0 che riporta il match in equilibrio, con gli ospiti in vantaggio. Brindisi ora difende meglio e Calzavara fa 2/2 al tiro da tre punti. A metà gara 45 a 44 per Brown e compagni. Equilibrio nel corso del terzo quarto. Si segna di meno su entrambi i fronti. All’ultimo intervallo e’ parità’ sul 61 a 61. Sale in cattedra per i biancazzurri Calzavara con 17 punti realizzati. Nell’ultimo quarto i lombardi danno una scossa all’equilibrio portandosi avanti di 6 punti a metà tempino. Poi Valtur recupera con un ottimo Ogden. A 90 sec dal termine il punteggio e’ in parità. Calzavara rompe l’equilibrio con una tripla mozzafiato. Poi Brindisi allunga ancora e vince meritatamente per 80 a 75.

Miglior realizzatore Calzavara con 19 punti per Valtur.