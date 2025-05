Basket, Verona-Brindisi atto finale dei play-in. Palla a due domani alle 18

VERONA-BRINDISI, ATTO FINALE PLAY-IN. BUCCHI: “AGGRESSIVI E INTENSI, SARÀ ANCOR PIÙ DURA”

PALLA A DUE DOMENICA 4 MAGGIO ORE 18:00 IN DIRETTA SU LNP PASS.

Dopo aver espugnato il PalaDelMauro di Avellino, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva a meno di 72 ore di distanza. Si parte alla volta di Verona, un lungo viaggio con un solo obiettivo: vincere nuovamente in trasferta e staccare il pass per i play-off promozione di Serie A2 2024/25.

I due precedenti stagionali sorridono agli scaligeri, così come nel precedente incrocio con Avellino, capaci di battere i biancoazzurri in entrambe le occasioni.

La Tezenis si impose infatti lo scorso 29 dicembre 2024 al PalaPentassuglia con il punteggio di 58-69 trascinata dalla coppia Copeland-Palumbo protagonisti di 16 e 17 punti a testa; replicò il successo anche lo scorso 26 febbraio 2025 conquistando nettamente la vittoria per 82-63 marchiata dal solito Copeland autore di 21 punti.

Sei precedenti in totale tra veneti e pugliesi: due nel campionato di A2 stagione 1983/84 quando la Bartolini Brindisi e la Vicenzi Verona si affrontarono con un bilancio di 1-1; due nel campionato di Serie A 2022/23 in perfetto equilibrio per vittorie interne, Tezenis vinse all’esordio 100-97 dopo un tempo supplementare, NBB al PalaPentassuglia inflisse un +34 per 102-68, secondo miglior prova per punti di scarto tra le gare giocate in casa in massima serie; due precedenti in Serie A2 nella stagion attuale.

Undici i precedenti tra i due allenatori Piero Bucchi e Alessandro Ramagli: stagione 2002/03 (Lottomatica Roma vs Laurentana Biella), 2005/06 (Carpisa Napoli vs Angelico Biella), 2022/23 (Dinamo Sassari vs Scaligera Verona) e 2024/25 (Brindisi e Verona), in leggero vantaggio Ramagli a quota sei vittorie contro le cinque del collega bolognese.

Palla a due in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00 al Pala AGSM di Verona.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Andrea Calzavara: “Sarà una sfida ancor più difficile contro una squadra che ci ha battuto due volte in stagione regolare, come accaduto con Avellino, e con il vantaggio del fattore campo a favore loro. Noi dobbiamo continuare a giocare in questo, interpretare la gara con intensità e aggressività, sapendo di poter contare anche sull’apporto in trasferta dei nostri tifosi sempre presenti”.

La partita sarà trasmessa domenica 4 maggio in diretta alle ore 18:15 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.