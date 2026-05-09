Basket – Verona vince anche gara-2. E per la Valtur si complica tutto

Basket. Valtur Brindisi sconfitta in gara 2

Ancora una sconfitta per la Valtur Brindisi in casa Verona. La squadra di Bucchi ha perso per 86 a 71 ed ora deve assolutamente vincere gara 3 martedì prossimo a Brindisi. La partita ha visto la squadra veneta sempre in vantaggio. Soltanto nell’ultimo quarto la Valtur è stata capace di avvicinarsi a cinque punti dai padroni di casa. Il rendimento dei pugliesi non è stato simile a quello di gara 1. Brindisi ha subito la grande serata del veronese Zampini, autore di 31 punti. La Valtur ha avuto una cattiva percentuale dei tiri da tre punti. Negativa anche la prestazione dí Ahmad che invece aveva avuto una buona prestazione in gara 1. Adesso è importante che martedì prossimo i due americani abbiano un buon rendimento, per questo è fondamentale che si trovino nelle migliori condizioni fisiche e tecniche. Ma c’è bisogno della forza di tutta la squadra per poter vincere contro Verono. Anche il sostegno del pubblico brindisino è indispensabile.