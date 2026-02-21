Basket. Vittoria facile della Valtur contro Torino

Ancora un successo interno per la Valtur Brindisi che non ha avuto grandi difficoltà a superare Torino per 98 a 67, nell’anticipo del sabato. Primo tempo equilibrato con le due squadre brave in attacco, meno in difesa. Al primo intervallo Brindisi avanti per 22 a 18. Poi la prima spallata al match arriva nel secondo quarto in cui la squadra di Bucchi ha giocato bene anche in difesa. All’intervallo lungo Valtur avanti per 48 a 32. Miglior realizzatore Esposito con 12 punti. Dall’altra parte Allen con 7. Terzo quarto equilibrato ma la Valtur ha saputo mantenere bene il controllo del match. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 69 a 52, grazie soprattutto ai canestri di Francis e Vildera. Dall’altra parte Teague e’ uno dei pochi piemontesi che non si e’ arreso in anticipo. In avvio di ultimo quarto ancora un allungo dei biancazzurri che vanno sul +21. Vantaggio oramai incolmabile per gli ospiti. Una vittoria netta e meritata dei biancazzurri per 98 a 67. Miglior realizzatore Esposito con 18 punti. Ora si punta decisamente al primo posto.