BASKET – VOLA IN NAZIONALE LA 13ENNE BRINDISINA FRANCESCA BALDASSARRE

Ancora tredicenne, ma già sulla bocca di tutti.

La brindisina Francesca Baldassarre, classe 2008, in forza alla Magnolia Campobasso,

militante nella massima serie del campionato di basket femminile, è stata convocata dal

settore squadre nazionali giovanili della Federazione Italia Pallacanestro per il raduno

della nazionale italiana U15F. Il raduno si terrà a Chianciano Terme dal 07 aprile al 10

aprile 2022 agli ordini di coach Giovanni Lucchesi e del suo staff.

Per la piccola Francesca Baldassarre è il giusto premio per l’impegno profuso sinora

dapprima con la maglia di VoloRosa Brindisi sotto le grinfie di coach Annarita Pagliara poi

da quest’anno alla corte della Magnolia Campobasso, giocando tutti i campionati

giovanili, contro avversarie più grandi ed esperte.

Francesca Baldassarre impressiona per talento e naturalezza nel fare le cose.

Le auguriamo un grande in bocca al lupo per questa prossima, impegnativa, sfida,

sperando che il suo esempio possa trascinare tante ragazzine nostre concittadine verso

la pratica sportiva che, oltre a fare bene alla salute, può portare anche a grandi gioie.