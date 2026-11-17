Batterie a Taranto con i cinesi, mentre a Brindisi ENI costruisce la Gigafactory italiana? No alla competizione tra territori. Sì a una filiera pugliese unica, europea e italiana.

CISAL, CONFSAL e UGL esprimono forte preoccupazione per le notizie, riportate oggi da Repubblica, della missione in Cina del Presidente ANCI ed europarlamentare Antonio Decaro per proporre a investitori cinesi di realizzare a Taranto un polo per la produzione di batterie di accumulo.

Non è una questione di schieramento politico. È una questione industriale, occupazionale e nazionale.

Mentre si discute di portare a Taranto capitali e tecnologie cinesi, a pochi chilometri di distanza, *a Brindisi, ENI ha già avviato i cantieri* per la realizzazione di una Gigafactory *italiana* di batterie di accumulo al litio-ferro-fosfato (LFP), con un investimento di circa *1 miliardo di euro*.

È un progetto concreto, non un annuncio. È occupazione vera, è filiera vera, è tecnologia europea.

La domanda che rivolgiamo al Presidente Decaro è semplice e pretende una risposta pubblica:

Perché mettere in competizione due territori della stessa Regione, che il Governo ha invece individuato come un unico Distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto, tra le aree strategiche europee?

Brindisi e Taranto non devono essere alternative. Devono essere complementari.

Brindisi, grazie a norme nazionali e a un percorso avviato da anni, è oggi in una fase decisiva di *rilancio industriale e di conversione*. La Gigafactory ENI non è un episodio isolato: è il tassello centrale di un processo che può generare indotto, ricerca, logistica, manutenzione, componentistica, formazione e nuova occupazione stabile, qualificata e con contratti nazionali italiani.

Mettere oggi in campo un polo concorrente a Taranto, con capitali e tecnologie cinesi, rischia di produrre tre effetti devastanti:

Indebolire la filiera italiana che sta nascendo a Brindisi.

Se a 70 chilometri di distanza nasce un concorrente con costi, standard sociali e ambientali diversi, la Gigafactory italiana sarà costretta a competere non sulla qualità e sull’innovazione, ma sul prezzo più basso. A pagare saranno i lavoratori: salari, sicurezza, stabilità.

L’Unione Europea sta varando proprio in questi mesi la Direttiva per la protezione delle produzioni Made in EU, il Net-Zero Industry Act e le nuove regole su appalti, aiuti di Stato e autonomia strategica. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è chiaro: ridurre la dipendenza dalla Cina e dai Paesi asiatici nelle tecnologie critiche, batterie in primis, e ricostruire una sovranità industriale europea.

Proporre ai cinesi di venire a produrre in Italia, in concorrenza diretta con un investimento italiano già in corso, va nella direzione opposta a quella indicata dall’Europa.

Da anni diciamo che Brindisi e Taranto devono essere pensate come un sistema unico: Brindisi con la sua vocazione energetica e chimica in transizione, Taranto con la sua necessità di riconversione post-Ilva verso l’economia circolare, la logistica, l’aerospazio, la cantieristica green, il riciclo delle batterie, la componentistica.

Contrapporre i due territori, alimentando una gara tra città, è un errore strategico che la Puglia ha già pagato in passato.

Chiediamo al Presidente Decaro, al Governo e alla Regione Puglia:

– Di chiarire pubblicamente quali siano i contenuti reali della missione in Cina e quali impegni siano stati presi;

– Di confermare che nessun progetto a Taranto verrà finanziato o favorito a danno del progetto ENI di Brindisi;

– Di definire una strategia industriale unica per il Distretto Brindisi-Taranto, con una divisione chiara dei ruoli: Brindisi polo delle batterie e dell’accumulo, Taranto polo del riciclo, della componentistica, della logistica e delle tecnologie complementari, senza sovrapposizioni e senza dumping;

– Di garantire che qualsiasi nuovo investitore, italiano o straniero, applichi i CCNL nazionali italiani, con le tutele su salari, sicurezza, appalti, cambi di gestione e stabilità occupazionale, e non contratti al ribasso;

– Di coinvolgere le Organizzazioni Sindacali, tutte, prima che le scelte vengano prese, non dopo che i protocolli sono già firmati.

Noi non siamo contro gli investimenti esteri. Siamo contro investimenti che indeboliscono l’Italia.

Non siamo contro Taranto. Siamo per Taranto e per Brindisi insieme.

Ma non accetteremo che il rilancio di un territorio avvenga a spese di un altro, e che il futuro industriale della Puglia venga deciso in Cina, mentre a Brindisi gli operai stanno già costruendo, con le loro mani, la fabbrica italiana delle batterie.

La transizione non si fa con la concorrenza tra poveri, né tra territori. Si fa con una filiera italiana ed europea, forte, integrata e con lavoro dignitoso.

CISAL CONFSAL fismic UGL

Massimo Pagliara Davide Sciurti Damiano FLORES