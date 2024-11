“Batti un colpo” dona un altro defibrillatore

L’associazione “Batti un colpo”, presieduta dal collega Carlo Amatori, ha donato il quarto defibrillatore alla città di Brindisi, con l’obiettivo di darle il titolo di “Città cardioprotetta”. Il defibrillatore questa mattina e’ stato posizionato al rione Casale, in via Bafile, nei pressi della Chiesa Ave Mari Stella. Presenti gli assessori Ercole Saponaro, Livia Antonucci e Antonio Pisanelli in rapprese del Comune di Brindisi che ha collaborato con l’associazione per individuare il sito più idoneo all’installazione dello strumento salva-vita. Tutti i cittadini possono, in caso di necessità e in attesa dei soccorsi sanitari, utilizzare lo strumento per intervenire in casi urgenti di persone con infarto avuto per strada. Presenti esponenti di Carabinieri e Questura. L’Arcivescovo di Brindisi, Mons. Giovanni Intini, ha dato la benedizione al defibrillatore installato.