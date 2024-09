“Baux” gold sponsor della Valtur Brindisi

ACCORDO DI PARTNERHISP PER LA STAGIONE SPORTIVA DI SERIE A2 2024/25

Valtur Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con ‘Baux srl’ in qualità di Gold Sponsor per la stagione sportiva 2024/2025.

Baux nasce a Taranto, nella zona industriale di Faggiano, ed è un’azienda di produzione di cucine e ambienti per la casa di altissima qualità. Materie prime dalle caratteristiche eccellenti, esperienza di tutto il team aziendale e una produzione supportata dalle tecnologie più avanzate, consentono la creazione di arredi “su misura” completamente personalizzabile, dal design ricercato e che riesce a soddisfare anche le richieste più esigenti.

BAUX Home pone estrema attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, attraverso il controllo di una filiera unica, partendo dalla progettazione, alla produzione, alla finitura e assemblaggio, fino alla consegna e al post vendita.

Punto di riferimento per studi di architettura e di interior design, Baux continua a crescere e a svilupparsi con i suoi store, è già presente a Faggiano nella zona industriale (TA), Bari, Altamura, Lecce e prossima apertura nel borgo di Taranto.

Baux considera da sempre il lavoro di squadra una tra le risorse più importanti e decide di sostenere quei progetti che mirano alla valorizzazione del territorio, affiancando per questo il Basket, sport di squadra per eccellenza, in cui

ogni singolo atleta è parte integrante del team ricoprendo un ruolo fondamentale.