BBC: FALCK SMENTISCE PATRONI GRIFFI CHE CONTINUA A FARE OPPOSIZIONE POLITICA CON NOTIZIE INFONDATE

FALCK SMENTISCE PATRONI GRIFFI CHE CONTINUA A FARE OPPOSIZIONE POLITICA CON NOTIZIE INFONDATE

Il convegno che si è svolto ieri doveva essere una riunione tecnica, voluta dagli operatori portuali di Brindisi

e sostenuta dall’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per illustrare il nuovo Piano

Regolatore del Porto di Brindisi. Ed invece è stata una auto-celebrazione del Presidente Patroni Griffi che nei

suoi interventi continua a fare considerazioni politiche alimentando discredito e odio nei confronti

dell’amministrazione comunale ed in particolare del sindaco Riccardo Rossi con notizie infondate che

nemmeno il peggiore dei consiglieri di opposizione utilizzerebbe. A nostro avviso è un fatto gravissimo che,

però, chiarisce finalmente e definitivamente alla città chi lavora per il porto di Brindisi ed il suo sviluppo e chi

continua a creare scompiglio con il solo scopo di favorire altri scali.

La notizia data da Patroni Griffi del disimpegno di Falk da Brindisi si è rivelata immediatamente una notizia

falsa, così come confermato da dichiarazioni della stessa società’.

E il successivo intervento del Presidente di Confindustria Lippolis che rincarava la dose non preoccupandosi

di appurare la realtà dei fatti è irresponsabile da parte di un presidente di Confindustria che per il suo ruolo

avrebbe dovuto informarsi direttamente dall’azienda piuttosto che essere smentito dalla stessa.

Non ci sono stati interventi da parte dei presenti al convegno, che siano entrati davvero nel merito del piano

presentato e quando qualcuno ha tentato di sollevare delle osservazioni, durante l’illustrazione, è stato

prontamente zittito.

È ora di rivendicare con forza una gestione autonoma dell’Autorità Portuale di Brindisi, il nostro scalo non

può essere considerato solo la cassa di altri porti.

BRINDISI BENE COMUNE