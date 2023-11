BBC INSISTE SULLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MEVOLI

Il sindaco Marchionna, nei giorni scorsi, ha tentato di

difendere l’indifendibile consigliere Mevoli appellandosi

alla libertà d’espressione. Eppure il Sindaco dovrebbe

sapere che la nostra Costituzione democratica pone dei

limiti alla libertà d’espressione: nella Costituzione

(all’articolo 21) si stabilisce che il diritto di manifestare il

pensiero in ogni forma è libero; ciò tranne nei casi di

reati (ingiuria, calunnia, diffamazione, vilipendio,

istigazione a delinquere, ecc.) e nel caso di offesa al

“buon costume”. Il consigliere Mevoli ha oltrepassato tali

limiti in quanto diffama Elena Cecchettin, sorella della

vittima, ingiuria gli studenti che si suicidano a seguito di

un fallimento, istiga a delinquere quando afferma il ruolo

pedagogico ed educativo di “una sana scazzottata” e

soprattutto in ogni parte delle sue dichiarazioni vi è

un’offesa al buon costume.

Il sindaco Marchionna, inoltre, sbaglia quando afferma

che le esternazioni del consigliere Mevoli nulla hanno a

che fare col suo ruolo di amministratore locale. Sempre

la Costituzione (all’articolo 54) afferma che: i cittadini

cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il

dovere di adempierle con disciplina ed onore. Il

consigliere Mevoli, con le sue parole, disonora

l’intera Città, procurando persino un danno di

immagine: Brindisi è salita alla ribalta nazionale

venendo ridicolizzata a seguito delle scelleratezze

affermate dal suddetto consigliere.

Sindaco Marchionna non basta dissociarsi, vi è la

necessità di altri provvedimenti. Per questo come

Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi-Sinistra

chiediamo, ancora una volta, le dimissioni del

consigliere Mevoli.