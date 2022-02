BBC: L’ENNESIMO VUOTO A PERDERE DELLE CHIACCHIERE DEL CONSIGLIERE QUARTA

Ancora una volta siamo costretti ad intervenire per dimostrare come il consigliere Quarta abbia il pessimo vizio di pontificare sulle questioni palesando, invece, poca padronanza degli argomenti o evidente malafede.

Appare veramente curioso (per utilizzare un eufemismo) l’atteggiamento di Quarta che si dichiara disposto a rinunciare ai gettoni di presenza solo se il Sindaco decurta la sua indennità e taglia lo staff.

È evidente si tratta di una chiacchiera da bar, di quelle da inconcludente antipolitica. Quarta sa bene che se davvero vuole tagliarsi i gettoni che percepisce può già farlo. Noi pensiamo che anche il suo impegno, seppur poco produttivo e utile per la città, buono solo per spargere veleno gratuito, è giusto che venga retribuito. E lo pensavamo anche quando lui era amministratore delle farmacie comunali, salvate con cospicui danari dei brindisini (contribuendo al buco finanziario che ci ha portato al piano di riequilibrio) e non ci risulta che allora pensasse a decurtarsi le indennità, anzi.

Così come ricordiamo a Quarta che la richiesta per rendere pubbliche le sedute delle commissioni si fa nelle sedi e con modalità opportune (ed è già possibile da regolamento) e non utilizzando comunicati o social altrimenti, anche questa, rimane una chiacchiera da bar.

Davvero non sentiamo la necessità di continuare a leggere e sentire le sciocchezze di Quarta, dal delirio della falsa chiusura della stazione, alle magliettine indossate per salvaguardare posti di lavoro che sono tutti li e non lo aveva capito solo lui, fino alle chiacchiere di questi giorni, quelle su Edison comprese, da cui, appare chiaro, anche il suo partito si è smarcato lasciandolo solo nel vuoto delle sue parole.

Brindisi Bene Comune