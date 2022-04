BBC – OGGIANO E LE VERITA’ NON DETTE SULLA TARI

Ecco il documento di Brindisi Bene Comune:

Una canzone di Caterina Caselli diceva “la verità ti fa male lo so” e leggendo il comunicato stampa del

consigliere di fratelli d’Italia Oggiano sembra scritta proprio per lui.

E infatti, nel comunicato sulla Tari, Oggiano non racconta la verità e con ogni probabilità non lo fa proprio

perché gli fa male.

Non racconta la verità sul costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non racconta la verità sulle

differenze con i costi dello scorso anno, non racconta la verità sulle cause che hanno generato questo costo,

insomma non dice la verità su nulla.

E non lo fa perché Oggiano sa benissimo che i responsabili del disastro Tari ereditato sono gli stessi con cui

pensa di poter governare la città nella prossima tornata elettorale, sono esattamente quelli con i quali sta

costruendo la sua nuova coalizione.

Sono gli stessi che quando hanno governato questa città sono stati fermati dalla magistratura che ha anche

sequestrato gli impianti dei rifiuti, che tutt’ora sono fermi e non utilizzabili. E quindi sono gli stessi per i quali

oggi il comune di Brindisi è costretto a sborsare circa 6 milioni di costi di trasporto e smaltimento in altri

impianti.

Altro che i 21 milioni di euro paventati da Oggiano: senza le sciagurate gesta di questi suoi attuali amici, oggi

il costo del servizio di gestione dei rifiuti sarebbe notevolmente più basso. Oggiano lo sa benissimo, ma non

dice la verità.

Non una parola da Oggiano sulla piaga degli abbandoni che pure costa e incide per quasi un milione di euro

sulle bollette dei tanti cittadini per bene. A Oggiano le persone civili non interessano, sembra quasi più

attento a coprire gli sporcaccioni seriali.

Anche quest’anno vi saranno delle detrazioni importanti per i cittadini di Brindisi, grazie al grande lavoro di

questa amministrazione che nonostante tutte le difficoltà sta rimettendo in ordine i conti dell’ente. Nessun

salasso come raccontato da Oggiano.

Inoltre, è stata l’Anci (associazione dei Comuni d’Italia) a chiedere al Governo di prorogare i termini di

approvazioni dei piani Tari allineandoli a quelli di approvazione dei bilanci comunali, sono stati quindi i

comuni d’Italia anche quelli amministrati da fratelli d’Italia. E questo Oggiano lo sa, ma non riesce a dire la

verità.

Insomma, i cittadini ormai sanno benissimo che ogni comunicato di Oggiano va letto al contrario e che ogni

cosa che dice è tutt’altro che vera come dimostrato varie volte in passato.

BRINDISI BENE COMUNE