BEATIFICAZIONE DI NINA LOLLI – DOMANI A SAN DONACI SI CHIUDE L’INCHIESTA DIOCESANA

NINA LOLLI: si chiude l’inchiesta diocesana

Il 30 aprile 2022, nella parrocchia Santa Maria Assunta in san Donaci, si terrà la solenne chiusura dell’inchiesta diocesana per il processo di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Domenica Crocifissa “Nina” Lolli aperta il 28 dicembre 2018. Presenzierà l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni S. E. Mons. Domenico Caliandro.

Sull’esempio della Beata Vergine Maria, specchio di ogni santità, e del Poverello d’Assisi questa umile testimone del vangelo di Cristo, terziaria francescana, invita tutti noi, dice il postulatore Padre Massimiliano Noviello OFMCap. , ad indossare l’abito evangelico della quotidianità ed essere, nell’intimo, gemme di luce.

Grata al Signore per questo dono di Grazia per la Chiesa di Brindisi – Ostuni, per la Famiglia Francescana e per la Comunità di San Donaci, l’Associazione “Amici di Mamma Nina” invita tutti a partecipare a questo importante momento.

In apertura la recita dei vespri , seguita dalla Sessione di Chiusura del processo per mano del tribunale diocesano nelle persone di: Mons. Erasmo Napolitano (presidente), Vincenzo De Feo (notaio attuario), Marilena De Simone (notaio aggiunto) e don Luigi Mogavero (promotore di giustizia).

Una breve performance musicale, presentata da Federica Marangio, chiuderà la serata: interverranno l’arpista Angela Cosi che eseguirà alcuni brani del suo repertorio e il maestro Savio De Filippis che accompagnerà i vocalist al pianoforte.