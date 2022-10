BEATRICE ROLLO MISS REGIONE SALENTO 2022

Beatrice Rollo, 17 anni, è stata eletta miss Regione Salento 2022. La ragazza, originaria di San Donato di Lecce, frequenta il Liceo Classico “G. Palmieri” a indirizzo musicale.

La 12^ edizione dell’evento si è tenuta presso la Masseria Zanzara sulla Veglie-Porto Cesareo, in una serata di musica e festa.

Il concorso è nato dall’idea di poter dire in modo semplice all’Italia che il Salento c’è, ed è in gran forma. Miss Regione Salento è una simpatica provocazione, così come è stato spiegato in questi 12 anni, ed è un progetto che fa parte di un linguaggio comunicativo che utilizza tutte le forme per rivendicare l’identità del Salento.

Miss Regione Salento è un’esperienza culturale oltreché di spettacolo e di piacevole intrattenimento, perché rappresenta un paradigma di riferimento territoriale che si fonda sull’identità salentina e il sentimento patriottico e nazionale dell’Italia unita, da Santa Maria di Leuca ad Aosta.

Ed è un importante momento di aggregazione per i salentini che coltivano il sogno di avere un Salento al passo con le altre regioni dell’Italia dal punto di vista dello sviluppo e della crescita sociale ed economica.