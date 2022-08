BEL COLPO DELL’AURORA VOLLEY BRINDISI – ARRIVA SELENE GRECO

Con una trattativa lampo gli uomini di mercato dell’Aurora Volley Brindisi hanno messo nero su bianco con l’attaccante Selene Greco, atleta che sarà una delle frecce all’arco della formazione biancazzurra in un reparto ancora incompleto, dove la giovane schiacciatrice avrà la possibilità di mettersi in mostra.

Selene Greco 23 enne brindisina di 178 cm è una laterale che può ricoprire anche il ruolo di opposto e fa del carattere e della determinazione i suoi punti di forza; dotata di un attacco potente oltreché tecnico è attenta in difesa e generosa in campo.

Nata in una famiglia dove la pallavolo è di casa, Papà Francesco è uno dei Direttori Sportivi dell’Aurora, Mamma Raffaella è una nota allenatrice di volley giovanile e la sorella Miriam è una pallavolista, Selene muove i primi passi nel Volley con l’Assi Manzoni Brindisi, storico club di pallavolo del capoluogo adriatico dove gioca fino all’under 14 per essere poi convocata a 15 anni in Serie D per il suo primo campionato senior. Nello stesso anno viste le convincenti prestazioni viene convocata, facendo anche il suo esordio, in Serie B2 con la prima squadra del club brindisino. L’anno successivo si trasferisce al Mesagne Volley dove gioca sia in serie C che nelle under 16 e 18, mentre nella stagione 2015/16 fa la sua prima esperienza “fuori casa” con la formazione veneta dell’Union Volley Jesolo dove si alterna ancora tra la prima squadra in B2 e l’under 18 con la quale conquista il titolo provinciale.

Conclusa la fase giovanile nel 2016/17 si accasa al Volley Castellaneta in Serie C; successivamente due stagioni alla Pallavolo Trepuzzi , una al New Volley Torre e la scorsa al Mesagne Volley fanno di questa atleta ancora giovanissima una vera esperta del massimo campionato regionale.

“Sono molto contenta di tornare finalmente a casa e onorata della possibilità di vestire nuovamente la maglia biancazzurra che per me è come una seconda pelle” sono le prime parole della nuova arrivata “ Ho accettato immediatamente la proposta dell’Aurora Volley anche perché sono legata per esperienze passate ad alcune figure dirigenziali di cui conosco la professionalità e la dedizione. Non vedo l’ora di conoscere i tecnici e le mie compagne con le quali voglio assolutamente raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società.” conclude l’attaccante biancazzurra.

“Siamo soddisfatti di aver condotto velocemente in porto questa operazione, l’ingaggio di Selene va ad arricchire un reparto dove vogliamo avere più scelte, poi sarà il campo a dare le risposte che cerchiamo” dichiara il Vicepresidente De Leonardis “Sicuramente conosciamo bene l’atleta e il suo percorso, quindi ci aspettiamo da lei la determinazione e la generosità che le riconosciamo e anche quella dose di “brindisinità” che vogliamo avere nella nostra squadra.”