Bellaria Padel Brindisi – Le formazioni femminile e maschile promosse in serie C!

Dopo un cammino contraddistinto solo da bellissime vittorie, le formazioni femminile e maschile del Bellaria Padel Brindisi, partecipanti al campionato regionale di serie D, hanno avuto accesso ai playoff ed hanno raggiunto una bellissima promozione. Le due squadre, allenate dal maestro spagnolo Marc Salart, si sono messe in mostra sin dall’avvio del campionato. Nella gara di andata le ragazze hanno battuto in trasferta le avversarie della Golden Padel Taranto ed hanno fatto il bis stamattina sui campi del Bellaria . I ragazzi, invece, si sonoaffermati a Bari, contro il Sotto Rete, anche in questo caso con un punteggio di 3 a 0 ed anche loro hanno conquistato la vittoria decisiva in casa per raggiungere la promozione.

La formazione femminile è composta da Valeria Ecclesie, Martina Zecca, Serena Mangialardo, Michela Patruno, Simona Abicca, Giorgia Stridacchio, Alessia Perrone e Federica Tramacera.

La squadra maschile, invece, è composta da Fabrizio Avantaggiato, Marc Salart, Isra Fernandez Seda, Federico Morano, Marco Pagliara, Massimo Massagli, Cristiano Trabacca, Matteo Serio, Giorgio My, Gabriele Paiano e Carlo Ciampa.

Per lasocietà brindisina Bellaria è l’ennesima grande soddisfazione, frutto di una organizzazione impeccabile che nei prossimi giorni potrebbe consentire alle ragazze di prima squadra di volare in serie A.