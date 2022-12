BELLISSIMA ATMOSFERA PER IL CONCERTO “NOTTE DI LUCE” CON IL CORO POLIFONICO ARCIVESCOVILE E L’ORCHESTRA “SAN LEUCIO”

Nella bellissima atmosfera della Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto il Concerto di Natale “Notte di Luce”, a cura dell’Associazione Culturale Musicale “San Leucio”. Tantissima gente non ha voluto perdere l’appuntamento con il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo. È un anno particolare perché si celebra il trentesimo anniversario della fondazione del Coro Arcivescovile. Un’occasione imperdibile per celebrare con gioia l’attesa del Natale e lasciarsi alle spalle il brutto periodo dovuto alla pandemia. Un augurio di serenità e di pace che, speriamo, possa al più presto tornare nel mondo. Il concerto è stato strutturato in due parti. La prima tratta da un racconto di Sergio Bambaren che si chiama “Notte di Luce” e la seconda, invece, molto più tradizionale, con i canti famosi del Natale. Molto apprezzata la delicata interpretazione di Margot Sikabonyi, attrice italiana nota al grande pubblico. Ha presentato la giornalista Maria Di Filippo. Quest’anno il Coro ha dedicato il concerto alla cooperativa sociale “Oltre l’Orizzonte” di Brindisi che si ispira ai principi della solidarietà e della collaborazione. Il concerto è stato tradotto in LIS, la lingua dei segni, una lingua naturale veicolata attraverso il canale visivo-gestuale. Al termine del concerto è intervenuto S. E. Mons. Domenico Caliandro che ha salutato i presenti con un messaggio importante per trascorrere bene le prossime festività. Come ogni anno, l’Associazione Culturale Musicale “San Leucio” ha introdotto l’atmosfera natalizia regalando alla città un bellissimo augurio musicale. Anna Consales