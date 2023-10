“BENEDIZIONE PER L’INIZIO DELL’ANNO FRATERNO”, INCONTRO CON S. E. MONS. GIOVANNI INTINI

“BENEDIZIONE PER L’INIZIO DELL’ANNO FRATERNO”, UN INCONTRO MOLTO INTERESSANTE CON S. E. MONS. GIOVANNI INTINI

Domenica 29 ottobre 2023 si è tenuto un importante incontro in occasione della benedizione per l’inizio dell’anno fraterno, organizzato dall’Ordine Francescano Secolare di Puglia, Fraternità dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Tanti sono stati i momenti di intensa fraternità che hanno coinvolto tutti. Presente Mariarosaria Rienzo, responsabile della formazione del Consiglio Regionale dell’Ordine Francescano, e Franca Cucurachi, ministra di Salice. Molti i giovani della GIFRA, gioventù francescana, che, con entusiasmo, hanno condiviso tutte le attività. Il gruppo si è ritrovato presso il piazzale antistante il Monumento al Marinaio per la recita della “Preghiera al Marinaio”, un momento bellissimo ed emozionante. È seguita la visita della Cripta-Sacrario con un’ampio excursus storico seguito con attenzione e curiosità. Alle ore 11.00, la Santa Messa, presso la Parrocchia Ave Maris Stella, è stata celebrata, per l’occasione, da Padre Angelo De Padova, cappellano della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Al termine, tutto il gruppo si è recato presso il salone della Parrocchia per l’incontro con S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, sicuramente il momento clou della mattinata. È intervenuta Carmela Rizziello che ha dato il benvenuto all’Arcivescovo, ringraziandolo per avere trovato il tempo di partecipare ad un incontro così importante per l’Ordine Francescano Secolare e per avere benedetto l’inizio dell’anno fraterno, con l’augurio che questo nuovo anno pastorale possa diventare un cantiere per crescere insieme. Questi incontri sono sempre l’occasione per fare una verifica del cammino e delle varie situazioni che possono accompagnare il nostro percorso. Ci sono tante criticità perché anche nel cammino di fede ci possono essere momenti di stanchezza, di verifica per capire se stiamo procedendo nel migliore dei modi. “Le situazioni di fatica devono diventare opportunità di crescita”. Un’occasione importante di condivisione e riflessione. Anna Consales