BENI CONFISCATI – TOUR NEL RIONE COMMENDA

Beni confiscati: tour al rione Commenda

Ha preso il via nel pomeriggio il tour organizzato da varie associazioni di volontariato attraverso alcuni beni confiscati alla Mafia e a vari sodalizi criminali. L’evento ha visto l’organizzazione a cura del progetto “Circolo della legalità” e ha visto la partecipazione dei volontari del campo di “E! state liberi” di Mesagne. Il tour ha preso il via dal quartiere Commenda, con il primo incontro sotto un immobile di via Pace Brindisina, alle spalle dei Salesiani”.