BENVENUTI NEI BAGNI PUBBLICI DI BRINDISI…

La foto che vi proponiamo rappresenta un esempio delle condizioni in cui versano i servizi igienici cittadini di Brindisi. E’ stata scattata in via Spalato da un cittadino che aveva bisogno di utilizzare la toilette. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, visto che la pulizia dei bagni pubblici (compresa quella dei parchi) è affidata alla Brindisi Multiservizi che impiega due sole unità per un servizio che richiederebbe interventi di pulizia più volte al giorno.

E dire che proprio servizi come questo rappresentano il biglietto da visita di una città…