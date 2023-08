le foto che vi inviamo si riferiscono alla stazione ferroviaria di Casrovigno e ci sono state inviate da una nostra lettrice la quale lamenta anche il degrado che si riscontra in molti angoli periferici del paese, con la presenza di erbacce e soprattutto di blatte. Tenere in queste condizioni la stazione ferroviaria, poi, in piena stagione turistica è davvero un suicidio.