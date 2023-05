BERLUSCONI CHIAMA D’ATTIS: “COMPLIMENTI PER BRINDISI”

ELEZIONI. BERLUSCONI CHIAMA D’ATTIS PER COMPLIMENTARSI: “UNA GIOIA IMMENSA. GRAZIE AL NOSTRO PRESIDENTE E A TAJANI, GASPARRI E A TUTTI COLORO CHE CI HANNO SUPPORTATO”

Dichiarazione del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ricevere la telefonata di complimenti per il successo di Brindisi del presidente Berlusconi è una grande gioia e immensa soddisfazione: il nostro leader ha seguito con la massima attenzione la campagna elettorale e ha detto di volermi incontrare prestissimo assieme al neo sindaco Pino Marchionna. Non posso che ringraziarlo per il sostegno di queste settimane, così come non posso non ringraziare il vicepremier, il ministro Antonio Tajani, che, nonostante i tanti impegni, ci ha supportato costantemente anche con la sua presenza a Brindisi. Ringrazio il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, che è venuto nella mia città e il cui intervento è stato dirimente anche nella fase di accordo con gli alleati di centrodestra per l’individuazione del candidato sindaco. Ringrazio i ministri Sangiuliano, Zangrillo, Pichetto Fratin, Fitto, Crosetto, Lollobrigida; il viceministro Cirielli; i sottosegretari Ferrante, Molteni, Barbaro e Gava. “Grazie” a tutti i parlamentari, tra cui Rosato, Dalla Chiesa e Donzelli. Ringrazio i coordinatori regionali e provinciali e i dirigenti dei partiti della coalizione, i consiglieri regionali e tutti i candidati. È stato un successo collettivo, che porta la firma del centrodestra e riempie di orgoglio tutti coloro che si sono spesi, venendo a Brindisi e supportandoci. Sono gli stessi esponenti che condivideranno, con la loro autorevole attenzione, il percorso di rilancio della città.