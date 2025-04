Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli aprono ufficialmente “Un’emozione chiamata libro” 1995 – 2025: Trent’anni di emozioni a Ostuni

Primo appuntamento con le anteprime del festival il 12 aprile 2025 alle 18.00 all’Hotel Monte Sarago. Dialoga con gli autori Mimmo Mazza, direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Tutto pronto per le celebrazioni dei trent’anni del festival letterario Un’emozione chiamata libro, l’evento culturale della Città Bianca. Organizzato dall’associazione culturale Una Valle di Libri con il supporto del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, il festival si aprirà il prossimo 12 aprile 2025 all’Hotel Monte Sarago (ore 18.00). Ospiti della manifestazione il prof. Bernardo Giorgio Mattarella e il dott. Roberto Garofoli, che hanno scritto a quattro mani il saggio Governare le fragilità (ed. Mondadori). A dialogare con gli autori ci sarà il direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza.

“Siamo orgogliosi di avviare le attività del trentennale di Un’emozione chiamata libro con i nostri due illustri ospiti”, afferma il presidente dell’associazione Una Valle di Libri, Flavio Cellie. “Lo abbiamo annunciato alla BIT di Milano: il 2025 sarà un anno speciale per la nostra rassegna, nata nel 1995 e diretta per 18 anni dalla nostra presidente onoraria, Anna Maria Mori. Stiamo lavorando a un grande evento che si svolgerà a fine luglio, con diverse anteprime tra aprile e giugno. Tra le attività in programma, anche la partecipazione al prossimo Salone del Libro di Torino, dove la rassegna sarà in vetrina nella sezione Luci sui festival, e la presentazione di una pubblicazione dedicata alla rassegna, curata dal giornalista Francesco Roma, che ha seguito e documentato tutte le edizioni del festival, intervistando tutti gli ospiti”.

Il festival è sostenuto dall’amministrazione comunale di Ostuni, che crede fermamente, insieme alla Regione Puglia, nell’attività culturale anche come strumento di destagionalizzazione. “Il 2025 è un anno di celebrazioni importanti per Ostuni”, afferma l’assessore alla cultura Niky Maffei. “Siamo ufficialmente pronti per festeggiare il trentennale di Un’emozione chiamata libro, un festival che ha contribuito a rendere Ostuni un punto di riferimento culturale. Sono certo che l’edizione di quest’anno sarà particolarmente ricca di ospiti e di proposte innovative, in linea con la sua lunga e prestigiosa storia”.

Anche il sindaco di Ostuni si ritiene soddisfatto del percorso fatto dall’evento culturale negli anni. “Un’emozione chiamata libro è l’appuntamento più atteso dagli amanti della cultura e del confronto”, sottolinea il sindaco di Ostuni Angelo Pomes. “L’associazione Una Valle di Libri è riuscita a rilanciare il festival, portandolo fino al Salone del Libro. Essere in vetrina in manifestazioni culturali di rilievo è motivo di orgoglio per la nostra città: lo abbiamo fatto alla BIT e continueremo a farlo in altre iniziative. Siamo sicuri che il livello della kermesse sarà alto, come dimostrano i prestigiosi ospiti attesi già nei prossimi giorni a Ostuni”.