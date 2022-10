BEVANDE ALCOLICHE A MINORI DI 16 ANNI. DENUNCIATO TITOLARE DI UNA NOTA ATTIVITA’ DI ROSA MARINA

Nell’ambito delle specifiche attività predisposte dal Questore di Brindisi Annino GARGANO e relative ai servizi di controllo per gli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio della provincia di Brindisi, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi, a seguito di acquisizioni investigative ha deferito in stato di libertà il titolare di un noto esercizio commerciale situato in località Rosa Marina di Ostuni (BR) poiché ritenuto responsabile del reato di cui:

art.689 c.p. (somministrazione/vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16).

Le attività di indagine della Squadra Amministrativa prendevano spunto da un episodio che aveva visto coinvolta una minore di anni sedici soccorsa nella nottata del luglio scorso da personale del 118 dopo essere caduta per terra provocandosi vistose ecchimosi al volto e sul corpo proprio nei pressi del citato esercizio commerciale ed a causa dell’assunzione di alcolici.

Gli approfondimenti investigativi esperiti attraverso le acquisizioni di immagini registrate da un impianto di videosorveglianza permettevano di cristallizzare l’ipotesi di reato summenzionata e che vedeva coinvolti due minori di anni sedici.

Pertanto, alla luce di quanto acquisito ed in considerazione della reiterazione nella violazione suddetta, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con specifica richiesta di valutare, ai fini del contrasto del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, così come previsto dall’art.689 c.p., l’applicazione della sospensione dell’attività per mesi tre.

Il medesimo personale di Polizia ha, altresì, elevato sanzioni amministrative per lo stesso esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche a minore di anni 18 ma maggiore di 16 (p.m.r. 333,00 – ai sensi art.14 ter Legge 30.03.2001 n. 125) e per non aver predisposto precursori e tabelle alcolemiche (p.m.r. 400,00 – ai sensi della Legge n.125 del 2001).