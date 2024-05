Bevono una bevanda e finiscono in ospedale. Uno di loro in rianimazione

Quattro persone di Manduria, tre minorenni ed un adulto, sono finiti in ospedale a Brindisi dopo aver bevuto una bevanda in casa di un parente, a Francavilla Fontana. Il fatto è accaduto domenica scorsa dopo che il gruppo familiare si era recato a Brindisi in un centro commerciale. Al ritorno una sosta a casa dei parenti. Dopo aver ingerito la bevanda i quattro hanno avvertito un malore e quindi si è reso necessario l’intervento del 118 che li ha condotti in ospedale al Perrino. Da subito sono apparse preoccupanti le condizioni di un quindicenne che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, anche se adesso non corre più alcun pericolo di vita. Cosa potrà mai aver contenuto la bevanda (peraltro pare fatta in casa)? Dovranno stabilirlo i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto e che hanno acquisito un campione della stessa bevanda.