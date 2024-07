biancazzurra.Calcio – Marcheggiani in biancoazzurro

Colpo in attacco piazzato dal Brindisi FC: la società biancazzurra ha chiuso l’accordo con Francesco Marcheggiani, giocatore ternano classe 1991, con all’attivo 185 reti complessive, la scorsa stagione iniziata al Follonica Gavorrano e conclusa a L’Aquila, in serie D. Cresciuto nel settore giovanile di Lazio e Siena, nel corso della sua carriera ha realizzato 13 reti in 61 presenze in serie C con Reggiana, Rieti, Vis Pesaro e Lucchese; 129 reti in 279 presenze in serie D con Rieti, Maccarese Giada, Gualdo Casacastalda, Cassino, Ostiamare e Follonica Gavorrano e 43 reti in 60 presenze in Eccellenza ancora con il Rieti. Nel suo palmarès figurano un campionato di serie D vinto con il Rieti e, sempre con la compagine amarantoceleste, una Coppa Italia Eccellenza conquistata. Il presidente del Brindisi FC Giuseppe Roma, dirigenti e ruoli tecnici danno il benvenuto a Francesco Marcheggiani, certi del suo valore e del contributo che saprà garantire con la maglia biancazzurra.