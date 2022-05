BIBLIOPOINT PER LA PRIMA INFANZIA A LATIANO

Il Maggio dei Libri a Latiano porta grosse novità

La campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del MIC “Il Maggio dei Libri” si apre a Latiano il 4 maggio. A partire dalle ore 9.00 l’Amministrazione comunale inaugurerà quattro BiblioPoint nei quattro plessi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo di Latiano, alla presenza dell’Assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, del Consigliere regionale, Mauro Vizzino e del Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale di Brindisi, Vito Alfonso.

Bambine e bambini dai 3 ai 5 anni avranno a loro disposizione, per ciascun plesso, sale arredate con librerire dalle forme fantasiose, pouf e cuscini colorati, tappetoni su cui leggere e giocare con libri adatti alla fascia d’età: libri tattili, di stoffa, cartonati, libri gioco, libri marionette, albi illustrati.

Un progetto fortemente voluto dal Sindaco, Cosimo Maiorano, e dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Latiano, Monica Albano, condiviso con la Dirigente scolastica e con il corpo docente, che si è reso possibile grazie alle risorse nella disponibilità dell’ente comunale, rinvenienti da contributi regionali destinati all’infanzia e ministeriali destinati all’acquisto libri.

“L’amore per i libri e per le storie va coltivato sin dai primi mesi di vita. – Afferma l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Monica Albano– Non possiamo meravigliarci se i ragazzi odiano i libri e la lettura, se questi entrano nella loro vita solo nella Scuola Primaria allo scopo di imparare a leggere. Non avendo avuto l’opportunità di scoprire il piacere delle storie, essi si allontanano dal libro associandolo al dovere ed alla fatica dei compiti scolastici.”

Inoltre, l’Amministrazione comunale di Latiano intende portare nei plessi della Scuola dell’Infanzia forme innovative di promozione della lettura e del libro attraverso laboratori tenuti da professionisti esterni, in modo da animare i BiblioPoint con attività di qualità, che mettano in dialogo i punti lettura con la Biblioteca Innovativa di Comunità. “Una vera e propria Biblioteca diffusa – dichiara l’assessore Albano – che vedrà in dialogo la biblioteca comunale con i BiblioPoint e con le altre biblioteche scolastiche della città, attraverso attività condivise che renderanno protagonisti gli studenti e le studentesse di ogni età, divenendo essi stessi promotori della lettura e lettori volontari per i più piccoli”.

Un’altra novità del Maggio dei Libri latianese è la rassegna letteraria con tappe nei giardini della città, si comincia il 12 maggio nel giardino della Torre del Solise con “L’aquilotto insanguinato” del giornalista Lino Zaccaria, il 19 maggio nei giardini comunali con Federica Marangio e il suo romanzo “Il tempo di mezzo” e infine il 26 maggio nei giardini della Stazione l’autrice Comasia Scialpi presenterà il suo libro “Il suono delle chiavi di casa”.

“I BiblioPoint saranno i giardini dove far crescere i cittadini di domani, dove coltivare l’amore per i libri – afferma il Sindaco Cosimo Maiorano– mentre portare le attività culturali fuori dai luoghi solitamente deputati a questo rappresenta una sperimentazione per la nostra città, al fine di avvicinare tutti i cittadini, nessuno escluso, al piacere della lettura”